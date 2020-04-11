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領角鴞雛鳥掉落水道博物館 初判隔天被母鳥帶走

中央社 / 台南11日電

一隻領角鴞雛鳥昨天掉落在台南山上花園水道博物館園區，保育人員檢視無內外傷，就將雛鳥置放在發現處旁3公尺高的樹洞，今天查看已失去蹤影，初判是被母鳥帶走。

台南山上花園水道博物館今天在臉書（facebook）粉絲專頁公布領角鴞雛鳥的最新動態，也立刻被人分享留言，鳥友希望雛鳥真的是被母鳥帶走，而不是被貓兒叼走。

館方人員表示，這隻領角鴞雛鳥昨天掉落在園區，保育人員檢視雛鳥的角羽和飛行羽已長出來，差不多可以離巢，又沒有內外傷，非常健康，館方決定將雛鳥安置在園區，讓母鳥帶回家。

園方探勘後，將雛鳥置放在發現處旁距地面3公尺高的樹洞，今天上午查看時，雛鳥已失去蹤影。因樹洞沒有掙扎破壞痕跡，附近也沒有羽毛散落及雛鳥掉落的跡象，保育人員推測應該是被母鳥帶走了。

園方提醒，領角鴞的棲地接近人類，但不會自行築巢，雛鳥拾獲數很高，但因是保育類鳥種，民眾若是拾獲，千萬不要帶回家照顧飼養，應儘速送交權責單位，否則可能觸法。

維基百科資料顯示，領角鴞身長23公分至25公分，是一種小型鳥類，在夜間活動，以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，是森林和其他樹木繁茂地區常見的鳥類，築巢在樹洞，每次產3個至5個蛋，分布於印度北部、巴基斯坦北部、孟加拉和喜馬拉雅山東部至中國南部，部分具有遷徙性。

博物館 孟加拉 印度

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