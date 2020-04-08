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【動物冷知識】吃樹葉野草就能活？野生動物的覓水法則

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉，大家好，我是帽帽！

水是生命之源，人體有70%左右是由水組成，水分在體內幫助營養運輸，使每個器官得到適當的養分以維持機能，同時也幫助幫助新陳代謝，將各種外來毒素、代謝廢物排出體外。

但在不易獲得水分的野外，動物們如何獲取、儲存足夠的水分存活下來呢？

今天我們就一起來看看動物們喝水的冷知識吧～




近期澳洲大火不斷，許多動物的棲息地也因此被破壞，日前就有無尾熊向民眾求救乞水，民眾也都十分熱心的拿出瓶裝水直接餵無尾熊喝，這個舉動導致無尾熊因錯誤的「餵水方式」，攝取過多水分，水不小心進入肺部而引發了肺炎，最後無尾熊在搶救後仍不幸喪命。

動物界野生動物庇護所（Animalia Wildlife Shelter）在臉書上發文，提醒民眾不要直接倒水給無尾熊，應該把水倒在地上、帽子，或杯子中，並放置靠近無尾熊嘴巴位置，讓牠們自行舔水喝。




沙漠龜有強大的雙腿和厚實的扁平爪，非常適合挖掘。他們可以輕鬆地挖掘出2米左右深的地下洞穴，並躲在裡面免受沙漠裡嚴寒酷暑的侵襲。他們也會先挖坑，等待下次降雨時，用以儲藏雨水。




寵物兔被大量改造與繁殖後，腸胃道的弱化十分嚴重，對於生水內所含的細菌抵抗力即差，所以會有喝水便拉肚子的說法，因此給予他們煮沸待涼後的飲水才可確保兔兔的健康。

無尾熊 寵物

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