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小琉球海龜遭遊客踩腳下罰不了？海巡：一個都別想跑！

聯合新聞網 / 綜合報導
海裡的海龜不要踩！繼清明連假一名19歲法籍青年因觸摸保育類海龜被函送屏東地檢署偵辦後，又有遊客無視法令再三碰觸甚至用腳踩上海龜背部。圖擷自爆料公社
海裡的海龜不要踩！繼清明連假一名19歲法籍青年因觸摸保育類海龜被函送屏東地檢署偵辦後，又有遊客無視法令再三碰觸甚至用腳踩上海龜背部。圖擷自爆料公社

海裡的海龜不要踩！繼清明連假一名19歲法籍青年因觸摸保育類海龜被函送屏東地檢署偵辦後，又有遊客無視法令再三碰觸甚至用腳踩上海龜背部。一名網友在爆料公社貼出影片及多張照片，指出目賭浮潛業者放任遊客觸摸海龜，甚至用腳踩的過程，該文已有2.7萬名網友按怒、哭或讚，批評無論是浮潛業者或該名遊客實在太沒公德心，應揪出業者及遊客開罰到底。

小琉球花瓶石海域浮潛，最大的賣點即是海龜，但海龜早已是保育類動物，依照野生動物保育法規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。繼德、法青年後，一再有遊客在浮潛的當下似乎無視法令規定，再三觸法

該名原PO表示，身為海洋狂熱者，親睹有人踩海龜「實在看不下去」，已向交通部觀光局發出檢舉信函，但被回覆通知該名遊客因為不是現行犯，海巡署在追溯時會有執行困難。原PO欲透過輿論力量撻伐此行為，並呼籲大眾尊重野生動物，保護生態環境。

網友見文皆批評，這一定得依法令開罰及追究事責。認為浮潛者下水前都有登記資訊，應該不難找，但依照原PO說法，觀光局的回覆也太置身事外了，許多網友認為，原PO的影片就能做證據，「要上岸打電話等海巡署來看才是現行犯？都有影片佐證，跟得知是當地浮潛業者了，代表這樣的業者放縱遊客這樣的行為不是第一次！」

針對該起事件，海巡署昨(7)日晚間在官方臉書回應，表示已收到檢舉，「一定追究到底，絕不寬貸。」該案已交由海巡署南部分署進行回溯追查，誓言務必將每一位對海龜「出手」、「出腳」的人給抓出來，全數移送法辦。海巡並稱，「海龜是海巡罩的。欺負海龜，一個都別想跑！」

據了解，海巡署近半年來已依違反野生動物保育法送辦3名遊客，其中包括一名德籍少年及法籍青年。海巡署強調，浮潛點岸邊入口處年初已豎立不得騷擾海龜的大型英文告示牌，提醒外籍遊客莫觸法。

海龜 保育類野生動物 小琉球 海巡署

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