壯觀龜海！沙灘沒遊客 近30萬海龜媽媽上岸產卵

新冠肺炎疫情肆虐，目前已造成全球近130萬人感染、7萬人病逝，為阻止疫情持續擴散，各國紛紛祭出封城、鎖國等措施，人類群體活動幾近停擺。不過這樣的變化，似乎也給野生動物更多生存空間，印度沙灘近日就被拍到大量海龜上岸產卵，場面相當壯觀。

當居家防疫成為全世界人類的共識後，許多過去遊客如織的觀光景點，如今空空蕩蕩。然而有一處沙灘，卻發生不可思議的群聚場景──大量欖蠵龜上岸產卵。

綜合印度媒體報導，位於印度奧里薩邦的魯西庫利亞（Rushikuly）沙灘，由於觀光客淨空，意外讓欖蠵龜擁有不受打擾的空間，3月中下旬被發現一周內湧入近28萬隻「龜媽媽」，一大片「龜海」綿延6公里之長，這也是睽違7年的盛況。

根據相關自然保護機構預估，今年將會有47.5萬欖蠵龜上岸築巢，並於魯西庫利亞海灘產下逾6000萬顆卵。

先前美國和歐洲太空總署曾公布數據及影像，顯示人們減少戶外活動、經濟活動暫停後，大幅改善了世界各地的空氣品質。可以說，當人類為疫情苦惱之際，地球也意外獲得了休養生息的機會。