聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】太軟萌！世界最小白蝙蝠不到5公分 激似可口大福
說到蝙蝠，大多數人立馬聯想到恐怖的吸血鬼..
但在1000多種蝙蝠裡，會「舔血」的蝙蝠只有3種！！
大部分的蝙蝠以小昆蟲、果實為主食，今天我們就來看看這些蝙蝠的冷知識吧～
哺乳類中最多的物種為嚙齒目，哺乳類中的40%都屬於嚙齒目動物。
以果實為食馬來大狐蝠會給當地的果農帶來一定程度的損失，於是它們就變成了果農的天敵而遭到捕殺，還能賣個好價錢。這種情況導致馬來大狐蝠的數量越來越少，面臨滅絕的危險。
Malayan flying fox. pic.twitter.com/p7ysB6K04P— rose smith (@hahnsmith) February 15, 2014
他們在寬闊樹葉中擠成一團的模樣，看上去很軟萌。
不過這些照片都是仰視角度拍的，也就是說那些闊葉其實都呈倒扣姿態，而宏都拉斯白蝠都是倒掛在葉子中間的。
Pokemon? No, it's cotton ball bats! Fluffy nya 😍 pic.twitter.com/qkfHLqE8uK— kaka (@kakazamani) October 2, 2015
倒立尿尿會灑滿臉的😂
コウモリはこうやってオシッコするんだね😳 pic.twitter.com/7Z3CH1CVc3— ダンテ (@rescuekitchen) March 21, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言