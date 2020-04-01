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【動物冷知識】太軟萌！世界最小白蝙蝠不到5公分 激似可口大福

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

說到蝙蝠，大多數人立馬聯想到恐怖的吸血鬼..

但在1000多種蝙蝠裡，會「舔血」的蝙蝠只有3種！！

大部分的蝙蝠以小昆蟲、果實為主食，今天我們就來看看這些蝙蝠的冷知識吧～




哺乳類中最多的物種為嚙齒目，哺乳類中的40%都屬於嚙齒目動物。




以果實為食馬來大狐蝠會給當地的果農帶來一定程度的損失，於是它們就變成了果農的天敵而遭到捕殺，還能賣個好價錢。這種情況導致馬來大狐蝠的數量越來越少，面臨滅絕的危險。




他們在寬闊樹葉中擠成一團的模樣，看上去很軟萌。

不過這些照片都是仰視角度拍的，也就是說那些闊葉其實都呈倒扣姿態，而宏都拉斯白蝠都是倒掛在葉子中間的。




倒立尿尿會灑滿臉的😂


參考連結：12345

蝙蝠 宏都拉斯

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