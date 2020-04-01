影／英國山羊逛大街 網友暴動直呼：好可愛！
英國因為新冠肺炎封城，街道上也變得人煙稀少，於是原本生活在郊外的野生山羊也逐漸往城市移動。英國有民眾目擊山羊成群結隊在市區逛大街的景象，並錄影po上網。影片和文章經網友轉載至PTT後，引發大批網友暴動直呼「好可愛」！
英國曼徹斯特晚報的記者安德魯（Andrew Stuart）在Twitter上po出山羊半夜趴在灌木叢上吃草的影片，並幽默表示，「牠們正在享用豐盛的宵夜」、「我不確定牠們有沒有保持兩公尺的安全距離」。
They weren’t moving from their midnight feast. And they were probably going to run riot on the town, what with nobody being about due to the lockdown. I also wasn’t sure if they were keeping the required 2m apart. pic.twitter.com/Yn69JWDV8p— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020
安德魯後來報了警，並說道：「如果牠們被逮捕的話我很抱歉，但牠們實在是太淘氣了。」然而警察也只能將羊群驅趕至郊區。隔天這群羊又回來了。
安德魯這幾天也持續更新羊群的近況，每天都無奈地寫下「牠們又回來了！」甚至還認真觀察羊群習性後得出結論，「牠們清楚知道自己在幹嘛。牠們會先在灌木叢享用美味的午餐，再躺在教堂草地上睡一覺。」
還有一支影片拍到幾隻山羊漫步在城市間，一有人類出現則加快腳步離開。對此，安德魯表示「牠們害怕人類」。並補充，這些山羊通常只有在風大的時候才會離開原本居住的石灰岩岬角，到就近的街上避風，而現在因為封城的關係，牠們走得比平常更遠。
這些影片和文章經網友轉載至PTT後，引發大批網友暴動直呼，「羊羊好可愛！」、「轉cute板」、「羊羊可愛，羊羊無罪」，也有網友認為，「原來真的是大自然的反撲」、「那裡本來就是山羊的家，人類太多了」、「大自然終於奪回自主權了」，還有網友揣摩羊的心聲，「羊：地球亂源終於關起來了」。
This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
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