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影／英國山羊逛大街 網友暴動直呼：好可愛！

聯合新聞網 / 綜合報導
羊群在街上閒晃。圖擷自Twitter@AndrewStuart
羊群在街上閒晃。圖擷自Twitter@AndrewStuart

英國因為新冠肺炎封城，街道上也變得人煙稀少，於是原本生活在郊外的野生山羊也逐漸往城市移動。英國有民眾目擊山羊成群結隊在市區逛大街的景象，並錄影po上網。影片和文章經網友轉載至PTT後，引發大批網友暴動直呼「好可愛」！

英國曼徹斯特晚報的記者安德魯（Andrew Stuart）在Twitter上po出山羊半夜趴在灌木叢上吃草的影片，並幽默表示，「牠們正在享用豐盛的宵夜」、「我不確定牠們有沒有保持兩公尺的安全距離」。

安德魯後來報了警，並說道：「如果牠們被逮捕的話我很抱歉，但牠們實在是太淘氣了。」然而警察也只能將羊群驅趕至郊區。隔天這群羊又回來了。

安德魯這幾天也持續更新羊群的近況，每天都無奈地寫下「牠們又回來了！」甚至還認真觀察羊群習性後得出結論，「牠們清楚知道自己在幹嘛。牠們會先在灌木叢享用美味的午餐，再躺在教堂草地上睡一覺。」

還有一支影片拍到幾隻山羊漫步在城市間，一有人類出現則加快腳步離開。對此，安德魯表示「牠們害怕人類」。並補充，這些山羊通常只有在風大的時候才會離開原本居住的石灰岩岬角，到就近的街上避風，而現在因為封城的關係，牠們走得比平常更遠。

這些影片和文章經網友轉載至PTT後，引發大批網友暴動直呼，「羊羊好可愛！」、「轉cute板」、「羊羊可愛，羊羊無罪」，也有網友認為，「原來真的是大自然的反撲」、「那裡本來就是山羊的家，人類太多了」、「大自然終於奪回自主權了」，還有網友揣摩羊的心聲，「羊：地球亂源終於關起來了」。

英國 封城 新冠肺炎 PTT Twitter

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