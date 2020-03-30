不只賣萌！新生寶貝帶你認識瀕危動物　

台北市立動物園去年迎接許多新生命，園方將推出「ZooBaby」系列活動，園內的無尾熊、小爪水獺、穿山甲、棉頭絹猴與黑腳企鵝全是活動主角，將結合自導式闖關答題活動，邀請小朋友與新生動物寶貝一起「ZooBaby Online」，認識瀕臨絕種動物。

園方表示，去年動物園誕生了許多新生命，像是不定時會從無尾熊媽媽懷裡伸出手的無尾熊寶寶「Stuart(♂)」，或是11個月大、學習能力超強的穿山甲寶寶「Dumbo(♂)」與保育員手把手帶大的「梧愛(♀)」，另外也有小爪水獺寶寶「小蝸(♂)」跟棉頭絹猴雙胞胎寶寶「粗眉(♂)」與「一字眉(♀)」，以及餐餐讓保育員煞費苦心，有著「歪嘴雞」挑食小屁孩之稱的黑腳企鵝寶寶「八寶粥」。

園方表示，五位ZooBaby主角，牠們的野外族群受到不同程度侵害，早已被國際自然保育聯盟（IUCN）列入瀕臨絕種物種。園方說，這次透過動物園內可愛的新生動物，連結該物種的生態習性與生存危機，希望能在「ZooBaby Online」自導式闖關活動中，帶領民眾了解動物保育的重要性。