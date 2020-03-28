動物因疫情活活餓死！陸動物園驚見「狐狸啃食羊駝」慘狀

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，歐洲各國開始實施全國封鎖措施，要求民眾勿隨意上街走動，許多店家也陸續關閉，防堵群聚感染的危機，而早前已實施封城管理的中國，近期遭爆出動物園無人看管，導致動物遭活活餓死，甚至有影片拍到園內的白狐因過度飢餓，開始啃食餓死的羊駝，不過該動物園經理則對外表示這些動物會死亡是因為「不習慣當地天氣」。

根據英國「每日郵報」報導，中國湖南省長沙市一家室內動物園因疫情關係關閉2個多月，園區內的兔子、松鼠、豚鼠等200多隻動物被困在籠中、無人看管，甚至有影片流出顯示園內的2隻白狐因飢餓在籠中開始啃食羊駝屍體，而動物園的工作人員透露因園區長期關閉、缺乏利潤，老闆難以照顧這些動物，導致有些動物在關閉期間活活餓死。

此外，有其他工作人員也表示同事們不得不用自己的錢養活那些營養不良的動物，她說「因為沒有足夠的食物，其中一隻羊駝餓死了，動物開始互食」、「很多動物都死了，有些甚至是在新冠肺炎疫情開始前就死了」，而這些員工自從1月份之後就沒有拿到薪水，近期回到動物園內想找到老闆，卻發現這些餓死的動物們。

不過，該動物園的吳姓經理表示這些動物會死亡是因為不習慣當地天氣，他否認動物缺乏糧食一事，並告訴媒體，大部分的動物在2月初時就被轉移到當地的動物農場，他說園方管理層將會處理屍體，並清除那些仍被困在園內的任何活體動物。