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不是吃素的？他逛寵物店 驚見倉鼠圍在一起「吃同伴」
寵物店經常可見販售倉鼠，大多是數隻到數十隻關在同一個籠子，但有網友認為這樣不太人道，會打架甚至吃掉同伴的慘劇。
一名台南的網友在PTT發文問「倉鼠為什麼要吃同類？」，他昨天去逛寵物店，看到一個籠子裡的倉鼠圍在一起，湊近一看發現是一群倉鼠在吃其中一隻同伴，嚇得他趕緊通知店員。
不少網友指出倉鼠屬於雜食性也是獨居動物，這種地域性強的動物本來就不該養在一起，若群聚壓力大就會互弒，飼養上不應該合籠；但是寵物店考量成本通常還是會養在一起，還有人說可能是店家飼料給太少才會慘生悲劇。
老鼠不僅會互吃同伴，也會上演「後宮甄嬛傳」，國研院動物中心養殖的實驗鼠常出現打架事件，公鼠為了稱王，會攻擊其他公鼠的生殖器；母鼠則會試圖除掉對方觸鬚，讓對方變醜。
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