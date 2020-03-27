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影／你今天洗手了嗎？ 美超萌變色龍示範如何「正確洗手」
疫情期間除了戴口罩外，更重要的是要勤洗手。最近就有一段「洗手教學」影片在網路上引起討論，影片中示範者是一隻小變色龍，只見牠不斷伸出自己的小手沾從水龍頭流出的水，還不忘搓揉自己的指頭。
美國佛羅里達州一名女子伊莉莎白（Elizabeth Ann Poe）21日分享一段影片，她飼養的變色龍Zeke站在她的手上，雙手反覆伸向水流，並搓揉雙手及指尖，最後更不忘要將雙手擦乾，清楚示範該如何洗手。
伊莉莎白在貼文中寫道：「Zeke想成為每天提醒你洗手的人。」並標上「#covid_19」、「#washyourhands」等標籤，提醒大家在新冠肺炎疫情之際要勤洗手。網友們也稱讚Zeke超會洗手，影片被大量分享，並突破3百萬人次觀看，24日她再po出一張照片，是Zeke在知道自己的影片被這麼多人看過後吃驚的表情。
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