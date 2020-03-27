特生中心野放石虎 蓄水池成致死陷阱

特生中心去年拯救1隻石虎，將牠帶到山區野放，但日前發現被野放的石虎失蹤，後來在山區蓄水池發現牠的屍體，旁邊還有多隻台灣獼猴的屍體，才發現蓄水池已成為陷阱。

根據臉書粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」的貼文，農委會特有生物研究保育中心去年6月治療1隻在雞寮偷吃雞被捕受傷的石虎，特生中心發現這隻石虎右眼受傷，視力無法恢復，不過不影響牠在野外生活，於是在去年10月將石虎送到山區野放。

特生中心發現，被野放的石虎後來失蹤，於是出動多組人馬尋找，在一處林地的蓄水池找到失蹤石虎的屍體，旁邊還發現6隻台灣獼猴的屍體，研判動物不小心掉入蓄水池後爬不出來而死亡。

特生中心發現，南投地區去年就有3隻石虎掉落到蓄水池死亡，另外2起分別在國姓鄉和中寮鄉，2017年在埔里鎮則有1起石虎掉落水井死亡的意外，推測可能有更多未知的案例，發生在看不到的地方。

特生中心說，下一步希望能夠集結大家的力量，通報和找到這些看不到的死亡陷阱，讓野生動物能安全活著。