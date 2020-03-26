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柯基倒臥「血紅地面」真相曝光 網笑：還我眼淚
狗狗偷吃不單要抹嘴，偶爾還要抹身。印尼有位爸爸張貼了小哥基犬Gody躺在一片血紅的地面上的照片，令不少網民大為驚訝，正當大家想在留言寫上「R.I.P」時，爸爸再貼出Gody全身紅色的照片，解釋牠身上沾到的並非血，而是某種「食物」。
印尼有位爸爸日前在facebook分享了令人驚嚇的寵物照片，他飼養的小哥基Gody，竟然置身於血泊中！到底發生了什麼事呢？原來都是Gody嘴饞惹的禍！
爸爸及後在facebook解釋，原來Gody那天偷吃了紅肉火龍果，笨手笨腳的Gody在偷食的時候，把果肉、果汁沾滿一身，牠吃飽馬上就睡意來襲，加上牠獨有的反肚睡姿，看起來就像Gody被捅了一刀，躺在血泊之中。
原來這種情況已經並非第一次！Gody之前還偷吃過西瓜，看起來更加逼真，難怪主人都對牠攤地一事沒太大反應，反而把照片放到facebook上跟網民分享！
爸爸把Gody的照片放到facebook專頁「Candy The Corgi Official」後，不到3天已經獲得多達1萬多個讚好，超過8千位網民轉發照片，部份留言指出：「明明吃個火龍果，卻誤以為是兇案現場！」、「超擅長做戲！」、「牠肯定是實力派。」、「睡眠姿勢太奇怪了吧？」
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文章授權轉載自《香港01》
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