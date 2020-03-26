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肥貓追女伴爬上樹下不來 樹頂困5天頻被鳥欺負
不是每隻貓都擅長爬樹，一隻肥貓擅自跑出家門還上了一棵大樹，結果上的去下不來，在樹上困了五天還被鳥欺負，最後是消防隊用高壓水柱把牠射下來才化解。
北京頭條報導，在浙江開寵物診所的馬小姐，她的種貓美國短毛貓「大胖」日前因門沒關好，跑出去走丟了，大胖在外面追著母貓爬到一棵20公尺高的樹上，因膽小不敢下來了。
附近鄰居說這隻貓待在樹上五六天了，旁邊樹洞住著啄木鳥，每天早上都來啄牠、欺負牠，應該是鳥想把貓趕下來。
救援的人們先在底下綁了被單當緩衝墊，馬小姐帶來食物，也抱來大胖的母貓伴侶「貝貝」，要牠在下面呼喚大胖，嘗試各種方法未果。
馬小姐本來想租用升降車，自己上去把大胖救下來，但因車子都在外地，調派需要幾天，怕大胖在上面太多天體力不支。
最後當地消防隊出動一輛雲梯車，將高壓水砲靠近貼著樹幹，但大胖還是不敢沿著支臂下來；最後消防隊決定用水柱射擊，讓貓掉落下來到被單上，終於讓牠順利脫困，飼主馬小姐也非常感謝消防隊的支援，對於佔用社會資源感到抱歉。
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