蝙蝠尿尿還會嘎冷筍？ 畫面曝光網友笑翻

全球受新冠肺炎（COVID-19）肆虐，至今感染源頭仍未確定，但不少人將源頭指向蝙蝠，而蝙蝠身上也攜帶著許多致命病毒，過去的SARS、狂犬病毒的源頭都是蝙蝠，不過雖然蝙蝠身上有許多病毒，牠們的DNA修復基因在抑制病毒複製上卻有顯著的效果，因此蝙蝠的壽命通常很長。

近期有網友在臉書社團「爆笑公社」發文，她貼出了一段「蝙蝠尿尿」的影片，只見蝙蝠倒掛在繩子上，突然換爪往前翻了一圈，兩爪抓住繩子正面面向錄影者，接著便開始尿尿，尿完後便開始全身顫抖「嘎冷筍」，接著又將另外2爪向上抓住繩子，繼續睡覺。

而影片一曝光後，網友紛紛留言，表示「要抖乾淨，不然倒掛的時候會滴到自己」、「這個衛生觀念不錯，懂抖」、「好累的尿法」、「以為是直接上的，長知識勒」、「抖的真徹底」、「站在下面的一定很雖」、「他的身體不好喔，一直嘎冷筍」、「看這嘎冷筍就知道憋一個星期有了」、「腰力不錯」、「那是手沒力還是在抖尿啊」。