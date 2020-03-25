【動物冷知識】漂亮毛色都是吃出來的？火烈鳥寶寶愈吃愈鮮豔！

女大十八變，自然界也有很多動物小時候跟長大長得不一樣唷。

撇開那種毛毛蟲變蝴蝶或蝌蚪變青蛙的，我們一起來看看小時候跟長大後不一樣的動物吧。

越是鮮豔的羽毛越有利於雄性火烈鳥求偶以及繁衍。

BABY FLAMINGO!!!! ヾ(。◕ฺ∀◕ฺ)ノ Who's trying so hard to flamingo pic.twitter.com/LmOtW9lwZA — ✿ 𝒞𝑒𝓁𝑒𝓈𝓈𝑒 ✿ (@celesse) June 29, 2017

銀葉猴與其他猴類一樣，都是群居性動物，但不同的是，母銀葉猴會互相照顧彼此的幼猴，當幼猴發出求救聲時，同群的其他母猴會前往支援，在猴群逃難時，可增加幼猴存活率。

Silvered Leaf Monkey Trachypithecus art print by Thomas Marent. pic.twitter.com/I5bPpsurwo — J.T.S (@JTS06382464) January 9, 2020

不是說好不說青蛙的嗎！？

因為阿馬烏童蛙不需要經過蝌蚪階段，直接老起來放，很特別所以也被我排進來介紹給大家囉～

Paedophryne amauensis adalah hewan bertulang belakang (vertebrata) paling kecil didunia.



Rata2 panjangnya: 7,7 milimeter.



Hidup kebanyakan di Papua New Guinea. pic.twitter.com/kg4nuGtw7w — Semesta Sains (@semestasains) October 19, 2018

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