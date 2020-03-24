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台灣螢火蟲種類密度居世界第三 賞螢「三不一沒有」

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
賞螢專家建議「三不一沒有」，不用網子、不拿手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害，才能讓螢火蟲開心生存。圖／台大實驗林提供
賞螢專家建議「三不一沒有」，不用網子、不拿手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害，才能讓螢火蟲開心生存。圖／台大實驗林提供

又到了賞螢的季節，遊客夜間上山林間賞螢時，賞螢專家建議，應遵守「三不一沒有」，不用網子、不拿手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害，才能讓螢火蟲開心生存，因為螢火蟲多躲藏在山上，欲前往觀賞建議多帶一件外套，穿著方便行走的鞋子，也不要雨天出門，手電筒要覆以紅色的玻璃紙，並小心蛇類出沒。

國人常問到何處有賞螢祕境，台大實驗林表示，其實台灣從低海拔到高海拔、一年四季都有，不同季節、種類，再分為水生、半水生及陸生螢火蟲，多達63種，以國土面積、種類、密度而言，是繼牙買加、哥斯達黎加後，列名世界第三的國家。

至於那裡才是賞螢秘境？專家認為國內只要是有口碑、安全無虞及透過導覽員解說的地竹，能夠進一步認識螢火蟲的場域，就是好的賞螢環境；由於螢火蟲多的地方，就代表是生態環境維持得很好的地方，因此建議民眾外出賞螢時，最好遵守「三不一沒有」原則。

以中部地區為例，建議民眾前往和平鄉大雪山林道及大雪山社區、東勢賞螢軟埤坑休閒農業區、新社鄉中和村和福興村、東勢林場或和平鄉八仙山森林遊樂區，都是台中熱門的賞螢景點，彰化大多發光飛舞在八卦山區花壇一帶。

南投著名的賞螢地點在魚池日月潭的五城蓮華池、桃米、頭社及潭南社區等生態保育區，而每年鹿谷溪頭螢火蟲季則集中在鹿谷鄉內湖村的三生緣區、麒麟潭、鳳凰谷鳥園、小半天、溪頭，以及奧萬大、惠蓀林場及新中橫沿線等地區。

賞螢專家建議「三不一沒有」，不用網子、不拿手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害，才能讓螢火蟲開心生存。圖／台大實驗林提供
賞螢專家建議「三不一沒有」，不用網子、不拿手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害，才能讓螢火蟲開心生存。圖／台大實驗林提供

賞螢 螢火蟲 溪頭

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