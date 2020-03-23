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南風吹溫度回升！黑面琵鷺陸續北返 賞鳥要快
時序進入3月下旬溫度回升，來台度冬的黑面琵鷺近來陸續北返，預估清明前告一段落。而近日鳥況尤佳，保育人士邀請民眾一起來歡送黑琵，期待冬天再見。
連日來七股區頂山黑琵棲息處，聚集許多黑面琵鷺覓食，黑琵都已經換上金黃色繁殖羽毛，儲存體力準備北返能量。
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，七股頂山是黑面琵鷺來台度冬重要棲地之一，管理處為加強服務賞鳥遊客，特別與台南市生態保育學會合作，自去年底至今年3月底，每周六、日下午2時至4時，推派解說人員在頂山賞鳥亭架設高倍數望遠鏡讓民眾觀賞，吸引不少遊客前來觀賞黑琵。
徐振能說，為推動黑面琵鷺保育工作，帶動生態觀光旅遊發展，管理處於2017年間在七股區頂山黑琵棲息處設立2座賞鳥亭，方便遊客就近觀賞黑琵等鳥類時，不影響鳥類等棲息，2年多來，吸引許多國內外鳥友及遊客前來賞鳥及拍攝、打卡。
台南市生態保育學會說，換上金黃色繁殖羽的黑面琵鷺相當美麗，透過望遠鏡頭觀察，相當醒目，本月28、29日最後一梯次解說服務，雲嘉南風管處當天下午也會派員在現場量測體溫及做好酒精消毒防疫工作，歡迎遊客一起來歡送黑琵北返。
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