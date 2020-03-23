南風吹溫度回升！黑面琵鷺陸續北返 賞鳥要快

時序進入3月下旬溫度回升，來台度冬的黑面琵鷺近來陸續北返，預估清明前告一段落。而近日鳥況尤佳，保育人士邀請民眾一起來歡送黑琵，期待冬天再見。

連日來七股區頂山黑琵棲息處，聚集許多黑面琵鷺覓食，黑琵都已經換上金黃色繁殖羽毛，儲存體力準備北返能量。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，七股頂山是黑面琵鷺來台度冬重要棲地之一，管理處為加強服務賞鳥遊客，特別與台南市生態保育學會合作，自去年底至今年3月底，每周六、日下午2時至4時，推派解說人員在頂山賞鳥亭架設高倍數望遠鏡讓民眾觀賞，吸引不少遊客前來觀賞黑琵。

徐振能說，為推動黑面琵鷺保育工作，帶動生態觀光旅遊發展，管理處於2017年間在七股區頂山黑琵棲息處設立2座賞鳥亭，方便遊客就近觀賞黑琵等鳥類時，不影響鳥類等棲息，2年多來，吸引許多國內外鳥友及遊客前來賞鳥及拍攝、打卡。