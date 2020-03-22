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流浪貓愛玩「躲貓貓」 夜貓志工隊員耐心誘捕結紮

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
夜貓志工隊員利用誘捕籠，捕獲流浪貓為牠們結紮。圖／台灣之心愛護動物協會提供
夜貓志工隊員利用誘捕籠，捕獲流浪貓為牠們結紮。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會2015年針對流浪貓的問題，成立「夜貓志工隊」，配合貓和餵養人出沒時間，以貼近貓咪習性的方式，執行TNvR(Trap捕捉-Neuter絕育-Vaccinate疫苗-Return回置)。台灣之心推出的多元浪貓絕育計畫，已為7萬1000多隻放養和流浪貓絕育，夜貓志工隊員為了誘捕貓，和貓玩「躲貓貓」的過程辛苦有趣。

台灣之心愛護動物協會調查，許多民眾習慣晚餐後將廚餘棄於屋外，傍晚特別容易引來貓群覓食。甚至有部分人士餵食後未將剩餘食物妥善收拾，造成環境髒亂；加上未絕育的貓咪在發情季節會有叫春、群聚、鬥毆等行為。惡性循環讓居民對流浪貓的印象更加反感。

夜貓志工隊發現習慣人類餵食的貓咪，口味變得刁鑽也較不健康，他們執行任務時，除了向民眾強調絕育的重要性，也宣導「乾淨餵食」的觀念，也就是改餵乾飼料且餵食後收拾，以保持環境衛生。為了誘捕貓，夜貓隊常要端出美味貓食，還要耐心與貓咪玩躲貓貓，以溫和的方式，讓貓自發性地走入籠內，帶去獸醫院完成絕育手術。

台灣之心除了政策倡議、教育，也以多元化流浪犬貓絕育計畫，積極推行TNvR，下鄉絕育行動、駐紮任務，試圖改變浪犬、貓的命運，該協會2012年成立以來，已成功絕育超過11萬隻犬、貓，希望從源頭減量，減緩與人類及野生動物的衝突。

夜貓志工隊員利用誘捕籠，捕獲流浪貓為牠們結紮。圖／台灣之心愛護動物協會提供
夜貓志工隊員利用誘捕籠，捕獲流浪貓為牠們結紮。圖／台灣之心愛護動物協會提供

貓咪 疫苗

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