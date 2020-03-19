台灣之心夜貓志工隊 5年來幫7.1萬隻浪貓絕育

流浪動物零撲殺反造成收容所爆滿，動保團體長期呼籲落實絕育才能解決問題。台灣之心愛護動物協會2015年成立「夜貓志工隊」執行TNvR（Trap捕捉、Neuter絕育、Vaccinate疫苗、Return回置），至今為7萬1000隻以上放養及流浪貓絕育。

台灣之心表示，許多民眾習慣晚餐後將廚餘棄於屋外，傍晚特別容易引來貓群覓食。甚至有部分人士餵食後未將剩餘食物妥善收拾，造成環境髒亂；加上未絕育的貓咪在發情季節會有叫春、群聚、鬥毆等行為。這樣的惡性循環，讓居民對流浪貓的印象更加反感。

夜貓志工隊發現，習慣人類餵食的貓，口味變得刁鑽也較不健康。因此執行任務時，除了向民眾強調絕育的重要性，也宣導「乾淨餵食」，也就是改餵乾飼料且餵食後收拾，保持環境衛生。為了誘捕貓咪，夜貓志工隊常要端出美味貓食，讓貓自發性走入籠內，並完成絕育手術。

台灣之心說，在街頭生活的流浪狗同樣面臨各種危機，且無法獲得妥善照顧，包括飢餓、疾病、毒殺等。2017年起，台灣正式成為零撲殺的國家，擴大絕育規模與能量，配合TNvR以人道且有效的方式控制遊蕩犬、貓數量，是目前不可不做的源頭阻斷工作。