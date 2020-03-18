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北極熊幸福肥增230公斤！居民狂餵食 2關鍵讓牠瘦不下來

聯合新聞網 / 綜合報導
住在美國阿拉斯加的北極熊胖阿爾伯特（Fat Albert），體重大約800公斤，比一般北極熊多了230公斤。圖翻攝自「DEMOTIVATEUR」官網
住在美國阿拉斯加的北極熊胖阿爾伯特（Fat Albert），體重大約800公斤，比一般北極熊多了230公斤。圖翻攝自「DEMOTIVATEUR」官網

在許多人印象中，北極熊因為氣候變遷面臨生存危機，導致牠們糧食短缺、骨瘦如柴，但近日一名攝影師拍下一隻超胖北極熊的身影，引發網友討論，究竟這隻北極熊為何可以長得這麼胖，外國媒體指出兩個關鍵原因。

攝影師愛德華（Edward Boudreau）日前在美國阿拉斯加卡克托維克（Kaktovik），拍下一張體態臃腫的北極熊身影引發熱議，根據「DEMOTIVATEUR」報導，這隻北極熊被稱為胖阿爾伯特（Fat Albert），目前體重約800公斤，比一般北極熊多了足足230公斤，體重已經來到「超重」的階段。

而先前有報導指出，有北極熊因為找不到糧食，出現自相殘殺的現象，甚至出現捕食幼子的情形，為何胖阿爾伯特能在同伴缺糧下，依然有食物可以飽足？原來答案竟然是人類餵養造成，外媒表示當地居民出於兩個原因餵食牠，第一是可以防止飢餓的北極熊隨意獵食和破壞財物，第二是對牠們表達敬意的千年傳統。

至於胖阿爾伯特為何因為餵食導致「超重」，外媒認為，當地居民只要捕到鯨魚，就會切下大量的鯨脂餵給胖阿爾伯特，如果居民沒有鯨脂，北極熊一定要等海平面凍結才能獵捕海豹，胖阿爾伯特或許還能控制體重。

外媒表示，胖阿爾伯特不算太胖，目前體重最重紀錄保持者是1960年的一隻北極熊，牠的體重達到1000公斤，對比之下，胖阿爾伯特在牠面前也只是小咖。

居民只要捕到鯨魚，就會切下鯨脂餵給胖阿爾伯特，因此讓牠有了「幸福肥」。圖翻攝自「DEMOTIVATEUR」官網
居民只要捕到鯨魚，就會切下鯨脂餵給胖阿爾伯特，因此讓牠有了「幸福肥」。圖翻攝自「DEMOTIVATEUR」官網

北極熊 氣候變遷 阿拉斯加 鯨魚

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