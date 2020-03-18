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靈性黑貓半夜咬醒孕婦助產 網友大讚：貓的報恩
人們總說動物有靈性，彷彿就在這位孕婦身上得到印證。近日一名女網友在臉書社團「愛貓聯盟」po文，表示凌晨四點突然被她家的黑貓咬臉，痛醒才發現原來是羊水破了。充滿靈性的黑貓及時弄醒女網友，才沒錯過生產時機，讓女網友感動地說：「真是沒白疼你！」
而這神奇的事蹟也讓大批網友嘖嘖稱奇，大讚「好有靈性的貓」。除了一片道喜聲之外，更有網友表示：「原來毛小孩都知道是真的」、「他肯定也期待小鏟屎官出生」、「貓的報恩啊！」，留言處充滿迎接新生命的喜悅及溫馨。女網友也在文末以藍字強調黑貓是她的「小恩人」。
也有網友留言表示有類似經歷，「前幾天晚上我也是羊水破了我家貓叫的超誇張，在破的當天下午牠異常乖巧，跟版主一樣養黑貓～」，另外還有網友分享「我也被我家的貓孫救過，前年我不明原因發高燒，家人都不在，因為我一直昏睡，他是沒咬我，但他一直舔我的臉，我才被痛醒，我被救護車送到急診室時，醫生說還好你即時到醫院，要不然你就可能一睡下去永遠不會醒了」、「以前我媽媽半夜起來肚子痛到在廁所狂吐狂拉，我家的貓趕快去叫爸爸起床救老媽。寵物真的很關心主人」，網友們所分享被貓拯救的經歷，更凸顯貓咪的靈性及動物和人之間相通的感情。
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