靈性黑貓半夜咬醒孕婦助產 網友大讚：貓的報恩

林務局花蓮林區管理處昨接獲卓溪鄉黑熊巡守隊通報，在南安田區發現1隻死亡的成年母台灣黑熊。母熊沒有耳標、四肢完整，但下腹部有一個大面積的開放撕裂傷口，無法確認是生前遭其牠黑熊或動物攻擊，或死後遭其他動物啃咬，已被緊急送至農委會家畜衛生試驗所解剖，釐清死因。

2020-03-17 23:55