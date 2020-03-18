【動物冷知識】貓狗為何不能與人共食？秘密就在這裡長度不一樣

雖然貓狗的飼料看起來很像，聞起來也很像，但在成份上有很大的不同。

網路上很常看見狗狗很愛吃貓飼料，或是貓咪老愛偷吃狗狗飼料 ，更多家庭還保有那種「人類吃什麼、寵物就跟著吃什麼」的舊觀念，但其實長期這樣吃下來，寵物攝取的營養會不均衡，身體也會出狀況唷！

今天我們就來看看這些貓咪與狗狗飼料的冷知識吧～

雖然貓狗都算是肉食性動物，但貓咪需要比較多的脂質和蛋白質。如果你仔細的比較狗飼料與貓飼料包裝上的成份分析，會發現貓飼料的蛋白質與脂肪含量比較高。

牛磺酸是一種必需胺基酸，而貓咪與狗狗的差別在於，貓咪無法自行合成牛磺酸，因此必須由食物中攝取。但狗飼料裡缺少這種牛磺酸，所以長期吃狗飼料的貓咪會生病，引起眼睛失明、耳聾或心臟病。

從牙齒數量來看的話，我們人類的牙齒數量是32顆，適合咀嚼食物，然而貓咪與狗狗的牙齒數量分別為30顆和42顆，貓狗的牙齒構造都是適合撕咬不適合咀嚼，自然而然無法好好的消化食物，而且我們口腔內有唾液能幫助我們初步消化食物，貓狗則沒有，在他們的口腔中只有物理性的消化，這也增加了他們消化食物的困難程度。

這位執行長結束長達一個月的吃狗飼料挑戰後，第一件事就是先大吃手撕豬肉和墨西哥辣椒卷，因為他實在太想念人類食物的味道了。

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