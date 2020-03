疫情延燒人跡少 大自然動物獲喘息

疫情延燒下,動物們及大自然因此獲益?芝加哥水族館的企鵝群因封館而重獲自由,工作人員將牠們放出館內探索,並貼出明星企鵝「威靈頓」的散步影片,畫面十分可愛。另一方面,威尼斯運河網因為遊客銳減而變得越來越乾淨,當地居民表示,「一切都是人類的污染大幅減少。」

根據《CNN》報導,伊利諾州芝加哥雪德水族館的明星動物「跳岩企鵝」因為疫情封館而重獲自由,大搖大擺的在水族館裡散步。

雪德水族館為防範疫情,已宣佈封館至3月底,館方將最受歡迎的跳岩企鵝放出平常的棲息地,讓牠們盡情在館內探索,並藉此觀察其天生的探索能力。館方也以各種活動鼓勵企鵝們合作解決問題及發展其原生行為。其中一隻名為「威靈頓」的明星企鵝獨來獨往的畫面,更吸引了工作人員的注意,並將牠拍攝下來。

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD