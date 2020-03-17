疫情延燒人跡少 大自然動物獲喘息

疫情延燒下，動物們及大自然因此獲益？芝加哥水族館的企鵝群因封館而重獲自由，工作人員將牠們放出館內探索，並貼出明星企鵝「威靈頓」的散步影片，畫面十分可愛。另一方面，威尼斯運河網因為遊客銳減而變得越來越乾淨，當地居民表示，「一切都是人類的污染大幅減少。」

企鵝重獲自由

根據《CNN》報導，伊利諾州芝加哥雪德水族館的明星動物「跳岩企鵝」因為疫情封館而重獲自由，大搖大擺的在水族館裡散步。

雪德水族館為防範疫情，已宣佈封館至3月底，館方將最受歡迎的跳岩企鵝放出平常的棲息地，讓牠們盡情在館內探索，並藉此觀察其天生的探索能力。館方也以各種活動鼓勵企鵝們合作解決問題及發展其原生行為。其中一隻名為「威靈頓」的明星企鵝獨來獨往的畫面，更吸引了工作人員的注意，並將牠拍攝下來。

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

影片中可以看到，「威靈頓」探頭探腦的四處查看，並不時往後觀望，接著牠張開雙手以平衡走姿，搖搖晃晃地走向充滿熱帶魚類的區域。到玻璃帷幕前，「威靈頓」還停頓了一下，並若有所思地看了看裡面的魚群，畫面十分逗趣。館方貼文則寫下：「看樣子威靈頓很嚮往亞馬遜的熱帶生活呢！」

汙濁運河變乾淨

另一方面，據《歐洲新聞台》報導，「水都」威尼斯因疫情封城後遊客銳減，少了污染源後，運河一天比一天還要清澈。

義大利政府日前下令全國封城，以防範疫情擴散，之前充滿人潮的觀光地點也一一化身空城，其中包括由運河網貫穿的觀光城市威尼斯。居住在威尼斯的卡波維拉觀察自家門前的運河，發現平常汙濁的河水變得越來越乾淨，還可以仔細拍下小魚優游的畫面。

2019年一份歐盟的報告指出，威尼斯居民平常使用的交通工具快艇，其柴油引擎是造成嚴重水污染的主因。疫情造成人類世界各種停擺，動物及大自然界卻因此重獲生機。卡波維拉表示，「少了人類的破壞，大自然又重返原本的循環。」

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