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3、4月逢周五天氣晴 台北動物園辦「熊熊」見面會

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市立動物園的保母講古活動開跑，且3、4月週五的上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊將會來到館外和遊客面對面，歡迎民眾可踴躍聽講。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的保母講古活動開跑，且3、4月週五的上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊將會來到館外和遊客面對面，歡迎民眾可踴躍聽講。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園3、4月的保母講古活動上線！這次的主題是「動物外觀型態」，動物主角分別有河馬、亞洲象、無尾熊、穿山甲及食蟹獴等，每場次約15分鐘；此外，3、4月的周五（3月20日、3月27日、4月10日、4月17日及4月24日）上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊將會來到館外和遊客面對面，民眾可踴躍聽講。

園方表示，台北市立動物園3、4月份的保母講古活動正，這期的主題是「動物外觀型態」，動物主角分別有「非洲水中霸主-河馬」、「動物上學趣-亞洲象」、「此熊非彼熊-無尾熊」、「委屈的盔甲精靈-穿山甲」及「雨林萌主-食蟹獴」，活動詳情可至網站查詢（https://bit.ly/2QbCEbE）

俗話說「天生我才必有用」，野生動物經歷了長時間的演化後，各自發展出獨一無二的生存技能，好適應不同的氣候和環境。例如河馬為適應水中生活，和鱷魚一樣擁有長在同一水平面的眼、耳、鼻，鼻孔和耳朵還可以在潛入水中時自動閉合。

又例如無尾熊（Koala）的中文名稱裡雖然有個「熊」字，但牠們在分類上其實是屬於有袋類動物，無尾熊前掌所有的趾端長有彎曲程度很大的勾爪，成為攀爬樹木時的「利器」，第1、2趾與第3、4、5趾分別位於對側，鋏形的前掌構造推測與抓握較細小的枝幹有關，至於後掌的第2、3趾合併成1趾，爪子也因應梳理身上絨毛的功能變成梳齒般的形狀。

園方指出，北台灣春天的氣溫舒適怡人，適合無尾熊們到戶外曬曬太陽、吹吹風，享受自然氛圍，為了讓民眾可以就近觀察無尾熊身上的特徵，保育員藉由這期保母講古的機會，3、4月的周五（3月20日、3月27日、4月10日、4月17日及4月24日）上午11點，只要是不下雨的好天氣，無尾熊將會跟著保育員來到戶外的棲架上，和大家面對面，喜愛無尾熊的大小朋友千萬不要錯過。

無尾熊 河馬 保母

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