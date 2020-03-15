台南黑面琵鷺一周驚傳5死 原因待釐清

來台度冬的黑面琵鷺傳死訊，保育人士今下午在台南七股區頂山賞鳥亭附近濕地發現有隻黑琵明顯死亡，據知，從本月8日至今15日，在台南市一周來死亡累計已達5隻，引起保育人士關切，台南市政府正急商專家找出原因。

台南市生態保育學會志工黃永豐今天下午2點多在七股區頂山賞鳥亭如往常觀測黑琵鳥況時， 發現離賞鳥亭對面約200公尺遠的濕地有隻黑琵倒地，仔細觀察發現四肢已僵硬明顯死亡，黃永豐從多年來觀察經驗研判，這隻成鳥黑琵死亡時間應在上午以前，詳細時間仍待釐清，台南市生態保育學會也立即通報市府農業局、動保處，正派員前往處理中。

「不只這隻！」保育人士說，其實一周來陸續有黑琵死亡情事；包括本月8日在七股區三股里靠近曾文溪口一處鹽灘地、安南區本淵寮、11日在曾文溪口主棲地及13日及今日在七股頂山，累計共有5隻。另外今天也在安南區北汕尾濕地搶救一隻疑似中毒黑琵送往救治中。

台南市政府農業局森林及自然保育科下午獲報已趕往七股頂山撈取這隻死亡黑琵，外界懷疑，疑似慣見的肉毒桿菌中毒，才會發生黑琵死亡，農業局說，死因也有可能老化或其他原因，目前都無法排除，將會將死亡的黑琵送往農委會家畜衛生試驗所進一步檢驗死因。

另外，農業局明（16）日下午原邀請外界討論近來傳出部分黑琵未換繁殖羽及頂山黑琵數量減少情事，會中也會針對近日黑琵死亡情事把脈，希望減少憾事發生。