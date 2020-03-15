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花東一天兩例 公館漁港崇德海灘驚見死亡鯨豚

中央社 / 台東縣15日電

台東綠島鄉公館漁港及花蓮崇德海灘今天分別被民眾發現一隻死亡虎鯨和一隻死亡抹香鯨，岸巡隊前往處理時發現，屍體因死亡過久且腐爛嚴重，採樣後均已就地掩埋。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，今天上午接獲民眾報案，在綠島鄉公館漁港內發現死亡虎鯨，岸巡人員抵達現場後，先利用繩索將死亡鯨豚自港區拖上岸，經丈量鯨豚屍體，長約232公分，寬約41公分。

岸巡隊隨後聯繫台灣鯨豚協會，確認品種為小虎鯨，但因死亡過久且體表腐爛嚴重，由岸巡人員協助採樣後就地掩埋。採集樣品則送往伽藍漁港，由鯨豚保育相關單位人員帶回國立成功大學鯨豚研究中心，供學術研究使用。

無獨有偶，花蓮崇德海灘今天也被民眾發現一隻死亡抹香鯨，第一二岸巡隊指出，板下安檢所獲報抵達現場時，發現鯨豚已死亡多時，呈現腐爛狀態，現場實際量測剩半截的鯨豚，長度約180公分，寬60公分。經聯繫台灣成功大學鯨豚中心，判定為侏儒抹香鯨，由岸巡人員協助採樣後，將屍體就地掩理。

鯨豚 抹香鯨 屍體

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