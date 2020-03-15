鯨豚悲歌！台東2個月內又見鯨豚被廢漁網絞死

台東縣綠島鄉公館公館漁港今天上午漂進一具虎鯨遺骸，因已嚴重腐爛，駐地海巡署官兵協助台灣鯨豚協會採樣後，將就地掩埋。

因死亡虎鯨頭部纏繞漁網繩索，不排除這頭虎鯨遭漁網纏繞致無法進食而活活餓死，這也是台東縣沿海近２個月內第２頭鯨豚疑因漁網纏繞而餓死。

今年1月25日，有民眾在台東縣長濱鄉省道台11線83.5公里處城子埔海灘發現一頭死亡鯨魚，經專家從骨架結構及DNA檢驗後，證實為藍鯨，極可能是有紀錄以來「第一隻在台灣擱淺的藍鯨」。

據中央社之前報導，國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文說，死亡藍鯨因胸、嘴巴遭漁具（繩索）纏繞，活活餓死；原本應該是厚厚的脂肪，許多部位幾乎只剩下一層皮，但餓了幾個月，沒人知道。死亡藍鯨是從何處漂到台灣海域也無法得知。

由於台灣地處環太平洋區域，這兩頭鯨魚因死亡時間很久，隨太平洋洋流漂到台灣沿海擱淺，漂流時間可能有段時間，遺骸嚴重腐爛，海巡人員研判應該不是在台灣附近海域被漁網纏繞。