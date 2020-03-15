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鯨豚悲歌！台東2個月內又見鯨豚被廢漁網絞死

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
一頭死亡小虎鯨今天上午海浪漂進綠島公館漁港內，頭部纏繞漁網，被就地掩埋。圖／海巡署東部分署提供
一頭死亡小虎鯨今天上午海浪漂進綠島公館漁港內，頭部纏繞漁網，被就地掩埋。圖／海巡署東部分署提供

台東縣綠島鄉公館公館漁港今天上午漂進一具虎鯨遺骸，因已嚴重腐爛，駐地海巡署官兵協助台灣鯨豚協會採樣後，將就地掩埋。

因死亡虎鯨頭部纏繞漁網繩索，不排除這頭虎鯨遭漁網纏繞致無法進食而活活餓死，這也是台東縣沿海近２個月內第２頭鯨豚疑因漁網纏繞而餓死。

今年1月25日，有民眾在台東縣長濱鄉省道台11線83.5公里處城子埔海灘發現一頭死亡鯨魚，經專家從骨架結構及DNA檢驗後，證實為藍鯨，極可能是有紀錄以來「第一隻在台灣擱淺的藍鯨」。

據中央社之前報導，國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文說，死亡藍鯨因胸、嘴巴遭漁具（繩索）纏繞，活活餓死；原本應該是厚厚的脂肪，許多部位幾乎只剩下一層皮，但餓了幾個月，沒人知道。死亡藍鯨是從何處漂到台灣海域也無法得知。

由於台灣地處環太平洋區域，這兩頭鯨魚因死亡時間很久，隨太平洋洋流漂到台灣沿海擱淺，漂流時間可能有段時間，遺骸嚴重腐爛，海巡人員研判應該不是在台灣附近海域被漁網纏繞。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，今天上午第一三岸巡隊接獲民眾報案，在綠島鄉公館漁港內發現死亡鯨豚，立即派遣綠島安檢所官兵前往處理，安檢所官兵抵達現場後，先行利用繩索將死亡鯨豚自港區拖帶上岸，並對鯨豚屍體進行丈量，這頭鯨豚長232公分，寬41公分，經聯繫台灣鯨豚協會協助辨識品種為小虎鯨，因死亡過久且體表腐爛嚴重，採樣後就地掩埋。

一頭死亡小虎鯨上午海浪漂進綠島公館漁港內，頭部纏繞漁網，不排除因漁網纏繞而活活餓死的可能性。圖／海巡署東部分署提供
一頭死亡小虎鯨上午海浪漂進綠島公館漁港內，頭部纏繞漁網，不排除因漁網纏繞而活活餓死的可能性。圖／海巡署東部分署提供
今年1月間一頭罕見藍鯨被人發現擱淺台東縣長濱鄉城子埔海灘，證實因廢棄漁綱纏繞而活活餓死。圖／海巡署東部分署提供
今年1月間一頭罕見藍鯨被人發現擱淺台東縣長濱鄉城子埔海灘，證實因廢棄漁綱纏繞而活活餓死。圖／海巡署東部分署提供

鯨豚 海巡署 台東

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