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不滿貓咪亂小便關冰箱懲罰 寵物溝通師被轟虐貓

香港01 / 記者安祖娜／報導
一名自稱寵物傳心師的男子疑不滿家中貓咪亂小便，竟將牠放進冰箱冷凍庫「懲罰」。Youtube影片截圖
一名自稱寵物傳心師的男子疑不滿家中貓咪亂小便，竟將牠放進冰箱冷凍庫「懲罰」。Youtube影片截圖

不少寵物主人為拉近與毛孩的距離及了解牠們的想法，不惜花費金錢向自稱能與寵物溝通的傳心師求助。近日台灣一名寵物傳心師於個人instagram帳戶發布影片，疑因不滿家中貓咪亂小便，竟將牠放進冰箱冷凍庫，邊大笑邊責罵：「你再尿尿啊！」影片一出他即被轟虐貓，大批網友紛紛留言斥責，不料該傳心師竟留言反駁，指「生命本身就是個笑話」，有人忍無可忍將影片傳至當地政府部門舉報。

自稱寵物傳心師的台男日前於個人instagram發布長約17秒的限時影片，片中一名長髮女子走近冰箱打開冷凍庫，一開門竟看到一隻黑色貓咪全身「炸毛」正在悲鳴，模樣相當驚恐。然而負責拍片的他卻一直大笑，並責罵貓咪：「你再尿尿啊，X你他X再尿啊！」

從片段內容可知，黑色貓咪疑因無在貓砂盆內如廁，惹起台男不滿，遂將牠放進冰箱「懲罰」。網友看過影片均難以接受，紛紛留言怒轟其行為猶如虐貓，質問他「你不知道貓怕冷嗎」、「為什麼要虐待貓」、「是不是腦子有病啊」、「連貓尿尿都不知道為什麼，你有資格當溝通師嗎」。

面對網友突如其來的攻擊，台男似乎毫不介意，一度於IG留言反擊「為何牠要到處尿尿？生命本身就是個笑話，我是寵物溝通師，你說呢」，令網友更加憤怒。他其後將IG改為私人帳戶，不過YouTube頻道則仍然公開，有網友到頻道「洗版」留言要求他道歉，亦有人稱已將影片轉發至台灣動物保護處舉報。

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 虐貓 寵物

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