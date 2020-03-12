影／小琉球遊客追逐海龜 浮潛客劣行全都錄被送辦

屏東縣小琉球是海龜樂園，為保護海洋生態，官方與民間合作大力宣導不能騷擾海龜，去年10月一名德國少年浮潛時好奇和海龜玩，被人拍下依違反野生動物保育法移送法辦，今天中午又有民眾在美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人，將他函送屏東地檢署偵辦。

小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名海龜棲息地，每逢假日更是吸引大批遊客前往朝聖，卻也頻傳遊客騷擾海龜；小琉球安檢所今天中午12時接獲報案，指在美人洞附近海域浮潛拍攝海底生態時，拍攝到一男性浮潛遊客出手撥弄騷擾海龜，甚至有追逐戲弄舉動。

岸巡隊根據提供的影片前往事發附近沙灘比對追查，不久在案發沙灘發現影片中騷擾海龜的民眾，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並請國立屏東科技大學野生動物保育服務中心，判定影片中的海龜品種確認為保育類綠蠵龜。該名男子見到巡隊直說「第一次來，不知道，不好意思」。