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影／小琉球遊客追逐海龜 浮潛客劣行全都錄被送辦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝
今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣小琉球海龜樂園，為保護海洋生態，官方與民間合作大力宣導不能騷擾海龜，去年10月一名德國少年浮潛時好奇和海龜玩，被人拍下依違反野生動物保育法移送法辦，今天中午又有民眾在美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人，將他函送屏東地檢署偵辦。

小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名海龜棲息地，每逢假日更是吸引大批遊客前往朝聖，卻也頻傳遊客騷擾海龜；小琉球安檢所今天中午12時接獲報案，指在美人洞附近海域浮潛拍攝海底生態時，拍攝到一男性浮潛遊客出手撥弄騷擾海龜，甚至有追逐戲弄舉動。

岸巡隊根據提供的影片前往事發附近沙灘比對追查，不久在案發沙灘發現影片中騷擾海龜的民眾，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並請國立屏東科技大學野生動物保育服務中心，判定影片中的海龜品種確認為保育類綠蠵龜。該名男子見到巡隊直說「第一次來，不知道，不好意思」。

海巡署呼籲到小琉球遊玩民眾，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝
今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝
今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝
今天中午有民眾在小琉球美人洞海域拍到浮潛遊客疑似騷擾海龜畫面，帶著影片向岸巡隊檢舉，岸巡隊不久在周邊沙灘找到嫌疑人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣小琉球是海龜樂園，為保護海洋生態，官方與民間合作大力宣導不能騷擾海龜，潛點入口都有大型告示牌。記者潘欣中／翻攝
屏東縣小琉球是海龜樂園，為保護海洋生態，官方與民間合作大力宣導不能騷擾海龜，潛點入口都有大型告示牌。記者潘欣中／翻攝

海龜 小琉球 屏東縣

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