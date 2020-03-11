【動物冷知識】比鮭魚還勵志！大象想出生 靠精子慢慢爬行2公尺

生活在野外的動物們，時時刻刻需要提防天敵的攻擊，為了確保後代存續，也演化出各種交配技能，減少暴露於危險中。

今天我們就來看看動物們交配的冷知識吧。

從組織解剖學上發現，鱷魚陰莖裡的血管被相當緻密的組織圍繞著，這些是富含膠原蛋白的纖維或軟骨組織。

然而，緻密的膠原纖維在某些偶蹄動物或鯨豚的陰莖上，在勃起時，扮演著限制陰莖過度變形的角色，鱷魚亦是如此。

因此在充血狀態下，鱷魚陰莖不會變大也不會變長。

雄性大象會在陰道口射出約3公升的精液，精子必須從陰道口慢慢爬進陰道，最後到達輸卵管與卵子會合，這段路程非常漫長，須歷經2公尺左右。

鮭魚逆流而上的故事都沒有這個勵志！？

馬的射精量為120 毫升，豬的 為250 毫升。

山羊會演化成「快槍俠」，有可能是因爲野外羊群的任何活動，時時刻刻皆需要謹慎提防天敵的攻擊，所以交配時間越短越好，如此才可以減少暴露於危險之中。