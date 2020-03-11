空中傳來尖叫聲！攝影師驚見「海鵰捕豬」 快門記錄罕見畫面

許多攝影師或愛鳥人士都喜歡拍攝鳥類飛翔或捕食的畫面，國外有一名攝影師在澳洲目睹了一幕極為罕見的畫面，他先聽到空中傳來尖叫聲，抬頭一看發現一隻白腹海鵰竟用爪子緊抓著一頭豬，珍貴的畫面讓他趕緊拿起相機拍下來。

根據Ladbible報導，這名75歲的攝影師克拉克．艾斯皮（Clarke Espie）當時在澳洲昆士蘭州正要返回克羅馬蒂濕地的一個露營地，突然聽到空中傳了一陣尖叫聲，他本能地拿起了相機，然後抬頭一看發現兩隻白腹海鵰，其中一隻正用爪子抓住一個東西，艾斯皮起先以為是魚，仔細一看才知道竟是隻豬。

艾斯皮趕緊用500毫米長焦鏡頭拍下這罕見的畫面，「這是我見過的最不尋常的景象之一」，他說這隻豬大概5公斤左右，因為有點重，海鵰抓起時努力提高高度，然後飛到一處溼地上享用獵物。

根據維基百科資料顯示，白腹海鵰是全澳洲現時所知的第二大猛禽，站立時高度可達1公尺，雙翅展開時長達2公尺，通常都是成對生活，牠們主要依靠魚類和烏龜等水生動物為生。曾擔任商業潛水員和紀錄片製作人長達35年之久的艾斯皮表示，曾看過白腹海鵰俯衝而下用爪子獵食水生動物，但獵捕水鳥、兔子、果蝠就很罕見。

2隻海鵰獵捕一隻5公斤的豬。 圖擷自 Aussie Teller推特