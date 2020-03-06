馬桶頻漏水 打開水箱赫見老鼠頭卡橡皮塞

一名網友因為家裡馬桶頻漏水不堪其擾，打開水箱蓋檢查卻赫然發現橡皮塞卡了一隻小老鼠，而這隻老鼠為了不被淹死只好一直將橡皮塞頂起來，好讓水排掉，才讓這名網友以為為何一直在漏水。他拍下影片和照片上傳到臉書上，讓網友看了驚呼連連，直問「牠是怎麼跑進去的啊？」

原PO在臉書「爆怨公社」寫道因為家裡馬桶一直漏水，他猜想可能有東西卡在水箱裡面，於是便打開蓋子檢查，沒想到竟然看到裡面卡了一隻小老鼠，而且還活著沒被淹死。原PO傻眼的說「米奇兄啊，偷跑來我家就算了，還爬進去馬桶水箱結果頭卡住拔不出來，想淹死你也不行，就一直看你練舉重」。

從影片裡看到這隻老鼠頭似乎被壓在橡皮塞下，只露出身體，原PO將浮球和橡皮塞拉起才發現老鼠的頭竟然塞進橡皮塞裡頭，只好趕緊戴上手套，將橡皮塞整個拆下，解救小老鼠的性命。

網友看了也不敢相信，許多人都想問「是怎麼進去的？」還有怕老鼠的網友直呼「好可怕」、「我會崩潰」、「我要暈倒了」。多數人則開玩笑的說「收編嗎？」、「感覺很搞笑」、「好好栽培這隻，能自己掀水箱蓋，以後你將要發大財了」、「特技老鼠麻煩抓起來消毒後好好養殖」、「難得牠跟你有緣，好好將牠養育，有朝一日必定會好好孝順你的」。