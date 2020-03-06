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英國浪浪可愛笑容融化萬千網友 照片瘋傳火速獲領養
流浪狗或曾被狠心主人拋棄，要再找新主人絕非易事，不過最近英國有汪星人Sybil超幸運，牠於上周被送抵倫敦的動物收容所後即得到所有人的歡心，原來牠天生笑臉經常露出可愛又友善的笑容，結果在收容所逗留不夠數天，即獲新主人帶回家。大批網民的心亦被Sybil的笑容融化，更表示牠能再次獲得幸福超感動。
母狗Sybil原名叫Lily，最近被捕犬員發現在北倫敦街頭流浪，就帶到動物收容所All Dogs Matter。結果因為牠天生的可愛笑臉太療癒，迅速取得職員歡心，他們更為Sybil拍照放上Twitter招新主人，希望獲有心人帶牠回家。
未料相片獲大批網民關注，他們更熱心分享尋新主人啟事，表示望見Sybil這逗趣的樣子，認為牠絕對值得被新主人疼惜。結果不出數天，一名叫Frankie Murphy的男生承諾願意為Sybil提供永遠而溫暖的家，完美的結局更令大批網民動容，就連Sybil得知有新主人，亦竟再露出友善的笑容，非常可愛。
Frankie表示，當時第一次見到Sybil即一見鍾情，他亦指本來曾飼養了一隻狗狗，但最終過世，而Sybil正為他的家庭帶來了再一次的歡樂。Frankie指，Sybil是隻安靜又聰明的狗狗，而且非常喜歡跟着他的爸爸周圍走，猶如影子一樣，家人亦對牠愛護有加。
他續稱：「牠的笑容正是大家需要的正能量，亦是我愛牠的原因。」動物收容所All Dogs Matter指，希望藉着Sybil的故事而鼓勵更多人領養流浪動物。
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文章授權轉載自《香港01》
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