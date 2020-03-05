快訊

憂警遭感染 徐國勇：暫時取消全國性酒測、停用酒測棒

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

無尾熊、水豚都來角逐！北市動物園園長票選 防疫政見網被萌翻

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市立動物園昨日（4日）晚間貼出「園長候選人政見發表」。圖擷自「台北市立動物園」臉書粉專
台北市立動物園昨日（4日）晚間貼出「園長候選人政見發表」。圖擷自「台北市立動物園」臉書粉專

台北市立動物園園長金仕謙提前在2日時卸職退休，園方也釋出園長職開放民眾應徵，對此園方更在臉書粉專上結合近期防疫時事梗，貼出8位超萌園長候選人的防疫政見，而立法委員蘇巧慧、海巡署、衛福部等各路粉專也前來留言回覆，也吸引不少網友前來互動投票。

台北市立動物園昨日（4日）晚間貼出「園長候選人政見發表」，並寫道「是的各位親愛的朋友們，動物園園長從缺中，各家動物肖想園長大位很久，防疫政見卻很萌」，而出來參選園長的動物共有8位，分別是無尾熊、白頸狐猴、變色龍、雲豹、小懶猴、水豚、狐獴和北美浣熊，而各動物的政見都與防疫相關，像是一號無尾熊是「全園午睡18小時，自我隔離過了頭」，四號雲豹是「全園使用雲豹紋口罩」，而8號北美浣熊則是「全體員工每5分鐘集體洗手」。

而貼文PO出短短一天就吸引1.4萬人按讚，許多網友都紛紛留言回覆，表示「在家睡覺，省錢環保又健康，一號無懸念」、「唯一支持4號雲豹，口罩戴好戴滿」、「 支持6號水豚，可愛先贏一半」、「不分顏色，支持3號」、「狐獴聚眾有申請嗎」、「支持可愛的8號一票，洗，什麼都可以拿來洗」、「非常時期需要非常園長，投8號教大家一起勤洗手就對了」。

另外，許多公眾人物、機關的粉專也前來留言回覆，其中衛福部回應到「也請支持衛福部防疫大使總柴，肥皂勤洗手，總柴的話要聽，眼鏡有點滑掉」，而海巡署也表示「一票一世情，電話民調唯一支持海巡偵搜犬」。

動物園 疫情 衛福部

延伸閱讀

稱中國人餓到吃蝙蝠和蛇 美主播要中國為新冠肺炎疫情道歉

領到的口罩薄到會透光 0.01公分宛如衛生紙

漲10元仍吃不飽…他揭前線醫療人員便當 慘輸台商隔離所

當兵啥專長最吃香？他分享天堂般經歷：整天沒課還吃雞排珍奶

相關新聞

無尾熊、水豚都來角逐！北市動物園園長票選 防疫政見網被萌翻

台北市立動物園園長金仕謙提前在2日時卸職退休，園方也釋出園長職開放民眾應徵，對此園方更在臉書粉專上結合近期防疫時事梗，貼出8位超萌園長候選人的防疫政見，而立法委員蘇巧慧、海巡署、衛福部等各路粉專也前來留言回覆，也吸引不少網友前來互動投票。

給流浪動物善終 動保團體促單獨火化

國內動物保護政策先進，目前已經有流浪動物「零撲殺」政策，但每年仍有大量流浪動物遭逢「路殺」，多數縣市都讓屍體隨垃圾火化，台南市動保團體與民意代表昨天希望台南市府能尊重生命，能專門火化動物屍體，市府動物防疫保護處表示，將向農委會爭取經費。

影／愛妻遭鷹叼走 綠頭鴨天天纏著主人繞圈圈

住在中部山區的阿土養有一對綠頭鴨，平日綠頭鴨夫婦嬉戲在草叢、池塘裡，未料上月間母綠頭鴨被老鷹叼走，屍骨未存，公的綠頭鴨驟...

飼主憂犬貓染疫 送檢有5門檻

香港有新冠肺炎患者的寵物犬檢出弱陽性反應。農委會昨為此召開記者會，家衛所公布受理飼主申請犬貓送檢新冠肺炎，但須符合五門檻，並非所有寵物都須送檢。防檢局也強調，目前並無證據顯示犬貓會感染新冠肺炎，ＳＡＲＳ期間也沒相關案例，呼籲一般飼主不用過度驚慌，接觸犬貓前後多洗手即可。

海洋悲歌又一樁 海龜魂斷屏東滿洲岸際

海巡署南部分署昨天下午接獲回報，屏東縣滿洲鄉漁村公園岸際發現1隻死亡海龜，通報國立海洋生物博物館協處，因海龜已死亡多時就...

收容所殘忍剪耳？ 動保處澄清

有網友在臉書PO文，指桃園市新屋動物保護教育園區為了辨識已節育犬隻，而將犬隻耳尖部分剪除，但有外包獸醫卻誇張剪掉近二分之一，相當殘忍。熱心民眾發起一人一信給市長，為這些毛小孩發聲，希望改善不當剪耳的狀況。

【動物冷知識】斷尾求生連肛門一起掰掰？蠍子逃跑下場竟是便秘到死

動物的尾巴可以用來保持身體的平衡、儲存營養、作為誘餌斷尾求生，功能性可說是非常多樣。 今天我們就來看看動物尾巴的冷知識吧～

高雄大學 幫流浪毛小孩找家

「歡迎參觀體驗，帶他（她）回家！」國立高雄大學一群職員與學生，利用假日擺攤賣力行銷，希望幫校內流浪毛小孩媒合有緣的主人，推廣「領養代替購買、絕育代替撲殺」動保理念。執行4年多來，已為近百隻毛小孩找到溫暖的家，終結流浪命運。

黑面琵鷺未長繁殖羽 20多年首見

「今年的黑面琵鷺不知什麼原因到現在部分尚未長出繁殖羽？」鳥友們最近爭相走告，有「黑琵爸爸」之稱的王徵吉也說，是2、30年來首次碰到，不少鳥友認為是光電板設置後，黑面琵鷺原有覓食區變小，造成食物來源不足。 台南市府農業局森保科長楊錦樹表示，以此認定是食物不足，言之過早，至於光電板設置是否影響到野鳥的棲息和生態，都有在密切觀察中，目前尚未看出有影響。

影／貪食蛇誤食送醫 竟從口中拉出一整條浴巾

澳洲一隻18歲的寵物蟒蛇，因不小心誤吞「沙灘浴巾」被飼主緊急送往獸醫院治療，幸運在不開刀的情況下取出整條浴巾。牠的就醫影...

穿山甲2萌娃 最快年中迎賓

台北市立動物園的穿山甲家族，去年誕生2隻穿山甲「Dumbo」與「梧愛」，保育員細心照料，成長速度可說是「一暝大一寸」，園方昨曝光可愛模樣，預計最快今年中就可以和民眾見面。

貓狗送檢新冠病毒要過「五大關」 全球無寵物感染案例

香港日前檢出新冠肺炎患者家中寵物犬呈現弱陽性反應，引發飼主擔憂，防檢局今天表示，目前並沒有證據顯示犬貓會感染新冠肺炎，學...

熱門新聞

獨／不堪疫情虧損！20年「祥福餐廳」3月11日停業

阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精

獨／粵菜名店「十二粵」熄燈？員工爆：2月開始大裁員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。