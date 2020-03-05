無尾熊、水豚都來角逐！北市動物園園長票選 防疫政見網被萌翻

台北市立動物園園長金仕謙提前在2日時卸職退休，園方也釋出園長職開放民眾應徵，對此園方更在臉書粉專上結合近期防疫時事梗，貼出8位超萌園長候選人的防疫政見，而立法委員蘇巧慧、海巡署、衛福部等各路粉專也前來留言回覆，也吸引不少網友前來互動投票。

台北市立動物園昨日（4日）晚間貼出「園長候選人政見發表」，並寫道「是的各位親愛的朋友們，動物園園長從缺中，各家動物肖想園長大位很久，防疫政見卻很萌」，而出來參選園長的動物共有8位，分別是無尾熊、白頸狐猴、變色龍、雲豹、小懶猴、水豚、狐獴和北美浣熊，而各動物的政見都與防疫相關，像是一號無尾熊是「全園午睡18小時，自我隔離過了頭」，四號雲豹是「全園使用雲豹紋口罩」，而8號北美浣熊則是「全體員工每5分鐘集體洗手」。

而貼文PO出短短一天就吸引1.4萬人按讚，許多網友都紛紛留言回覆，表示「在家睡覺，省錢環保又健康，一號無懸念」、「唯一支持4號雲豹，口罩戴好戴滿」、「 支持6號水豚，可愛先贏一半」、「不分顏色，支持3號」、「狐獴聚眾有申請嗎」、「支持可愛的8號一票，洗，什麼都可以拿來洗」、「非常時期需要非常園長，投8號教大家一起勤洗手就對了」。

另外，許多公眾人物、機關的粉專也前來留言回覆，其中衛福部回應到「也請支持衛福部防疫大使總柴，肥皂勤洗手，總柴的話要聽，眼鏡有點滑掉」，而海巡署也表示「一票一世情，電話民調唯一支持海巡偵搜犬」。