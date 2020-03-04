【動物冷知識】斷尾求生連肛門一起掰掰？蠍子逃跑下場竟是便秘到死

動物的尾巴可以用來保持身體的平衡、儲存營養、作為誘餌斷尾求生，功能性可說是非常多樣。

今天我們就來看看動物尾巴的冷知識吧～

兔子的尾巴是跟脊椎連在一起，不能用力拉扯，這樣會造成牠的受傷。

哨子是一個銅殼子，裡面裝上一層隔膜，形成兩個空泡，當人用力吹時，空泡受到空氣的振動，就發出響聲。

響尾蛇尾巴也有類似的構造，他們堅硬的皮膚形成的角質輪，圍成了一個空腔， 空腔內又由角質膜隔成兩個環狀空泡， 也就是兩個空振器。 當響尾蛇劇烈搖動自己尾巴時， 在空泡內形成了一股氣流，隨著氣流一進一出地往返振動，空泡就發 出一陣一陣聲音來。

蠍子雖然與壁虎一樣都能夠斷尾求生，卻沒有再生的能力，真的只能便秘到死了

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