影／愛妻遭鷹叼走 綠頭鴨天天纏著主人繞圈圈

住在中部山區的阿土養有一對綠頭鴨，平日綠頭鴨夫婦嬉戲在草叢、池塘裡，未料上月間母綠頭鴨被老鷹叼走，屍骨未存，公的綠頭鴨驟失愛妻，頓失依靠，天天纏著主人阿土，主人走到那裡跟到那裡，圍著阿土的雙腳繞圈圈，還啄著阿土所穿的雨鞋，好像是央求主人幫牠找個伴？

阿土住在海拔約400公尺高度的山區，附近有九九峰等山，當地生態豐富，頻見天空有老鷹盤旋，林區有猴子、山豬，甚至偶而還見穿山甲，美中不足的是盤旋在天空的老鷹常抓農戶所養的雞、鴨，猴子及山豬也破壞農作物及果實。

阿土養有雞、鴨、鵝，還有一對綠頭鴨，雖然養有獵犬，但獵犬能驅趕山豬及猴子，卻對飛在高空中的老鷹無可奈何，不僅抓走阿土鄰居所飼養的多隻放養山雞、及多隻生蛋鴨，還於上月間叼走阿土所養的母綠頭鴨，屍骨未存。