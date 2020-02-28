大貓熊團團、圓圓人工授精 最慢7月開獎

台北市動物園的母大貓熊「圓圓」隨著季節步入春天，也正式進入發情期。保育員觀察，「圓圓」最近開始出現發情行為，繁殖工作小組嚴陣以待，為「圓圓」和公大貓熊「團團」進行人工授精，盼把握一年一度最佳繁殖時機。

「團團」、「圓圓」兩隻大貓熊2004年出生，2008年雙雙來台，考量當時兩貓熊年紀小，園方並未立刻安排人工受精，直到2011年，動物園才開始嘗試人工授精，2013年第一胎愛的結晶「圓仔」成功誕生。期間為讓「圓圓」專心照顧圓仔，園方直至2016年再次嘗試人工授精，但至今都沒有成功讓「圓圓」懷上第二胎。

動物園表示，2月9日開始，保育員陸續觀察到「圓圓」出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等，進入發情期的跡象越來越明顯，各項行為指標及荷爾蒙指數等專業數值研判，大貓熊「圓圓」於2月27日已達到發情高峰，趕在2月26日下午、2月27日上午為「圓圓」進行人工授精。

動物園發言人曹先紹表示，母大貓熊受孕與否會出現延遲著床的歷程，接下來會逐步出現疑似懷孕的症狀，但是否能成功受孕，為「圓仔」再添弟妹，將於6、7月「開獎」。

以往每年大貓熊繁殖季節，中國大熊貓保護研究中心專家都會親臨台北動物園現場，提供寶貴的實務經驗，今年因為新型冠狀病毒疫情的關係，研究中心專家無法到現場來指導。

不過，從「圓圓」出現發情行為開始，動物園就和大熊貓研究中心教授王承東保持聯繫，透過視訊會議討論大貓熊的繁殖大事，協助台北團隊更精確的判斷。

大貓熊繁殖工作小組26日上午採得「團團」1.2毫升精液，顯微鏡下的「小團團」活力旺盛，精液品質非常良好，下午為「圓圓」注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約4億隻精蟲、活力為96％；推估「圓圓」排卵黃金期後， 27日上午團隊再為「圓圓」注入第二次的精液，估計內含約4.5億隻精蟲、活力為93％。