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埃及聖䴉從6隻暴增至8千隻 學者：全面移除是不可能的夢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
36年前一場風災將這6隻埃及聖䴉吹到台北關渡，當時未及時處理，至今繁殖暴增至8千隻，族群幾乎遍及全台。圖／陳建樺提供
36年前一場風災將這6隻埃及聖䴉吹到台北關渡，當時未及時處理，至今繁殖暴增至8千隻，族群幾乎遍及全台。圖／陳建樺提供

埃及聖䴉原產自非洲及中東，早年由六福村動物園引進6隻到台灣，但36年前一場風災將這6隻埃及聖䴉吹到台北關渡，當時未及時處理，至今繁殖暴增至8千隻，族群幾乎遍及全台，危及本土生態。林務局前年啟動移除計畫，不過學者指出，埃及聖䴉在台灣呈現「指數型成長」，代表是不被限制的生物，難以全面移除。

即將進入埃及聖䴉4月繁殖高峰期，林務局統計，埃及聖䴉已廣泛擴散至西部沿海濕地，並有往內陸低海拔山區逼近的趨勢，全台僅剩花東地區未被入侵，族群數量粗估3千巢、8千隻。

埃及聖䴉不但排擠本土鷺科鳥類資源，更會破壞樹頂枝葉及農田，林務局表示，去年共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥、825隻成鳥，其中原住民獵人射擊成效十分顯著。

台大生態學與演化生物學研究所教授李培芬表示，台灣海岸適合埃及聖䴉大量繁衍，壽命約20、30年，2010年擴散速率一度減緩，但2014年開始擴散速率又增快，其數量成長曲線為指數型成長，代表是不受控制的成長方式，最多只能讓族群數量不再增加，完全移除是「不可能的夢」。

李培芬說，埃及聖䴉在紅樹林築巢時會將枝條弄得稀疏，影響其他共同使用紅樹林的鷺鷥鳥、夜鷺、小白鷺、紅頭鷺等，甚至變成當地的優勢種，驅趕其他生物。未來氣候變遷，許多地方變得愈來愈溫暖，也許連2百至4百公尺的海拔溪流都可能被入侵。

根據李培芬與指導學生研究，埃及聖䴉最重要的3個棲地為布袋暨北門濕地、淡水河流域、成龍暨鰲鼓溼地，無論累積族群數量、總族群數量都遠高於其他地區，防治上應針對優先一級棲地，可達較佳成效。不過，只在單一地點移除不能有效降低族群數量，因為鄰近族群可能填補空出的棲位，仍要以台灣本島為範圍同步移除。

李培芬提醒，埃及聖䴉擴張也可能對公園、環境衛生造成負面影響，國外已有類似情況，因此積極宣導不要餵鳥，但台灣餵食風氣仍很盛行，未來要從環境教育角度出發，不過台灣環境太適合埃及聖䴉生存，「想管控就慢慢等吧」。

埃及 濕地 紅樹林

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