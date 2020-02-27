鮭魚寄生蟲免呼吸 顛覆科學家論點
竟有不用呼吸的動物？多細胞生物需要氧氣才能生存？這個常識如今已被特例打破，科學家發現一種不用呼吸的寄生蟲，常見寄生於鮭魚。這種黏孢子寄生蟲外型類似水母，從宿主身上偷取能量，顛覆了生物學家對動物的生存假設，也開啟天文生物學家尋找地球外無氧生命的新方向。
節省能源簡化基因
根據《CNN》報導，這種寄生蟲名為「Henneguyasalminicola」（黏孢子寄生蟲），常見寄生於鮭魚，會在魚肉上形成難看的白色囊腫，但實際上這種寄生蟲對魚類無害，與珊瑚、水母和海葵一樣同屬刺胞動物門。俄勒岡州立大學微生物學系高級研究員史蒂芬•阿特金森說，這是一種特別的生物自我簡化。
阿特金森說，由於失去了基因組，這種寄生蟲節省了能源，無需再為不需要的東西複製基因，牠們從自由飄浮生活的水母祖先演化，成為如今所見更簡化的寄生蟲。團隊利用螢光顯微鏡對其進行研究，發現牠已經失去了所有粒線體基因組，科學家再進行基因定序，才赫然發覺牠幾乎沒有轉錄和複製粒線體的基因。
從宿主獲取能量
根據《科學雜誌》報導，這項研究發表於《美國國家科學院院刊》，所謂「黏孢子寄生蟲」是一種刺胞動物， 牠而之所以保留刺絲胞結構，不像現在水母是為了防禦敵人，僅為了牢牢抓住宿主。
至於沒有粒線體來合成三磷酸腺苷（ATP）提供身體能量，牠們如何生存還是個謎，研究人員認為可能從宿主身上透過其他機制獲得三磷酸腺苷，但尚未證實，只能說這種多細胞生物是遺傳簡化的鐵證。
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