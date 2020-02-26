動物園黑冠松鼠猴受訓班 8位新學員活潑可愛

台北市立動物園的黑冠松鼠猴家族，不但沒有因為疫情延後「開學」，連過年都沒有停課，新加入的8位新同學，相當聰明，讓首次當班導師的保育員稱讚不已，期望訓練課程都能逐步達標；保育員盼松鼠猴能先就定位，用嘴來接食物，目前單身漢群還不太習慣訓練課程。

走進熱帶雨林區，首先迎賓的動物就是黑冠松鼠猴，去年轉經瑞士巴索動物園、來自德國紐倫堡動物園的8隻黑冠松鼠猴，順利通過檢疫期，加入原有的單身漢群後，為了遵循歐洲瀕危物種計畫EEP族群管理的建議，保育員目前將牠們分成三群，輪流在戶外活動場和室內欄舍活動。

動物園表示，黑冠松鼠猴雖然是群居的動物，但還是具有一定的領域，新進個體要加入原有群體時，必須循序漸進地讓動物接受彼此，以便隨時調整混群計畫，未來希望可以併成兩群，也期待我愛紅娘的繁殖計畫能夠成功；黑冠松鼠猴懷孕期152至172天，一年一胎，一胎一仔，4到6個月斷奶，1歲可獨立，雌猴2歲半到3歲性成熟，雄猴5歲性成熟。

活潑的黑冠松鼠猴跳躍能力強，當保育員準備進行「穩定」訓練時，發現牠們對獎勵品的興趣遠多過於上課，因此總會看到松鼠猴們紛紛跳到保育員身上，七手八腳想搶到美味的葡萄乾。

保育員的目標希望松鼠猴先就定位，用嘴來接食物，目前單身漢群還不太習慣訓練課程，偶爾還是會跳到保育員身上伸手搶食，另外兩群已經可以穩定的讓保育員檢查外觀或個別餵食。