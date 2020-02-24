不讓船隻螺旋槳成海龜殺手 屏縣籲上級補助裝防護罩

在官民聯手保育下，屏東離島的琉球鄉被譽為海龜樂園，海龜在面臨海洋廢棄物、漁網和釣鉤的生存威脅外，被船隻螺旋槳誤傷致死也時有所聞，去年當地通報的死亡海龜擱淺14起，竟有6件是船隻螺旋槳傷害死亡，顯示船舶航行對當地海龜族群有相當程度的威脅；縣府農業處已向上級政府建議補助船隻加裝防護套，且在近岸或交通船進港時要減速。

屏東縣琉球鄉海域近年生態復育有成，生活在當地海域的海龜每年至少百隻；為維護小琉球珍貴生態棲地環境，琉球鄉漁會自2013年起，自發性規範離岸3海浬禁放漁網，沿岸廢棄漁網已大幅減少，對於縣府建議補助船隻加裝防護套且在近岸時要求減速，區漁會認為漁船多在外海作業，不會影響在近岸活動的海龜，不必多此一舉，在近岸活動的娛樂漁船是有必要。

琉球吳姓船長說，加裝防護會影響速度又多花錢，意願不高，但政府如給補助，也樂於配合；當地的透明玻璃艙半潛艇業者，前年已引進保護海龜的引擎及加裝螺旋槳防護罩，避免螺旋槳誤擊到海龜受傷甚至死亡，以利海洋生態旅遊永續經營。