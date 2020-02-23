巨口鯊是深海慢郎中 可能比你我長壽

國立海洋科技博物館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，是鎮館之寶。海大教授莊守正說，巨口鯊的生態仍待研究，但從眼睛小、嘴巴大等特徵，推測棲息深海。深海低溫、巨口鯊動作快不起來，所以有大嘴巴，更有機會吃到東西，海科館的巨口鯊標本，大嘴可吞下人的頭。

海科館典藏的巨口鯊標本長四公尺，二○○五年在花蓮定置漁網捕獲，由中研院生物多樣性中心保存，後來轉贈海科館展出，是全世界登記有案第卅二號巨口鯊標本。成年巨口鯊體型常可達十公尺，僅次於體長平均廿公尺、俗稱豆腐鯊的鯨鯊。

巨口鯊標本看來震撼，但牠到底是何方神聖外界卻不清楚。莊守正指出，鯨鯊保守估計壽命可活到八十歲，而巨口鯊眼睛小、嘴巴大、體色黑，具備深海魚類特徵，應在更深海域生活。深海低溫代謝慢、動作快不起來，動作越慢的動物基本上越長壽，巨口鯊應可活得更久。

莊守正說，近海漁撈技術在三百到四百公尺深，他推測巨口鯊大部分時間棲息在深海，晚上浮到漁民作業深度才被捕獲。台灣落實漁撈統計，因此巨口鯊捕獲數量跟世界相比偏高，他曾跟菲律賓學者聊過，推測菲律賓捕獲巨口鯊應更多，但居民可能抓到就吃，沒通報沒紀錄。

莊守正認為，豆腐鯊的經濟價值遠超過巨口鯊，二○○八年禁捕豆腐鯊，沒發生太多火爆場面，漁民也知道資源量消失中，越抓越少越小，未來若要禁巨口鯊，應不會有太多反彈，但建議相關單位要好好和花東漁民溝通。