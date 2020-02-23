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神祕巨口鯊 我捕殺量全球第一

聯合報 / 記者吳淑君王燕華／連線報導
海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，是鎮館之寶。 記者吳淑君／攝影
海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，是鎮館之寶。 記者吳淑君／攝影

海中第二大型魚類巨口鯊數量稀少，學術研究對牠所知甚少，因而無法列保育類。但根據紀錄，四十多年來全世界抓到二百多尾巨口鯊，台灣近六年就捕獲一二八尾，占了近六成；保育團體憂心台灣成巨口鯊墳場，呼籲禁捕。

漁業署二月中旬公告修法，要求曾捕獲巨口鯊等大型鯊魚的漁船，要接受觀察員隨船，違規可撤銷相關證照。漁民反彈「又不是抓禁捕或保育魚類，為什麼要觀察我？」

「真的捕得太可怕了！」台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，全球大型鲨魚資源不斷崩解，六年前她呼籲政府保育巨口鯊，漁業署公告從二○一三年起捕獲巨口鯊要通報，每年捕獲至少十尾，前年四十六尾最多，六年來共捕一二八尾。

陳玉敏指出，根據國外巨口鯊登錄網站中，一九七六年記錄第一尾，四十多年間才捕獲二百多尾，台灣捕獲六年一二八尾，集中在五到七月，全是花蓮流刺網捕獲。

巨口鯊張嘴可塞進成人的頭。 記者吳淑君／攝影
巨口鯊張嘴可塞進成人的頭。 記者吳淑君／攝影

她懷疑巨口鯊會洄游、通過東部海域，或東部外海有棲地，進一步爭取讓觀察員登船，想知道捕獲巨口鯊時是不是活體，如果能標記野放就能知道洄游路徑，可釐清棲息範圍，有助保育。

漁業署二月十五日公告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，增列觀察員隨船觀察作業相關規定，要求曾捕獲大白鯊、象鮫或巨口鯊漁船，要接受農委會指派觀察員隨船，違規情節重大者得撤銷漁業人漁業證照、漁業從業人幹部船員執業證書或漁船船員手冊。

曾捕獲巨口鯊的花蓮吳姓漁民說，巨口鯊一斤才賣一百元，都是不小心捕到，常發現網到巨口鯊時，巨口鯊已死。觀察員非他的漁工，用什麼身分上船，要跟多久？且船上風險高，浪一來船隻搖晃，觀察員要是受傷誰負責？

海大環境生物與漁業科學系教授莊守正說，巨口鯊生態習性成謎，台灣最有機會揭開神秘面紗，他認為禁捕未來一定要做，但希望緩一緩，讓學界收集更多資料，了解這個物種，要管理要先弄清楚，要禁才有道理。

漁業署 漁民

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