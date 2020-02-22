快訊

好消息！鑽石公主號返國19名台人一檢「全陰性」二採23:30進行

才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖男意外撿毛茸茸「幼犬」 警到場才發現驚人真相

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊依附在衣物上的可愛模樣，惹人憐愛。圖/<a href=unilad " title="小熊依附在衣物上的可愛模樣，惹人憐愛。圖/unilad ">
小熊依附在衣物上的可愛模樣，惹人憐愛。圖/unilad

近日，美國北卡羅萊納州的一名男子，在家門口赫然發現遭人遺棄的2隻幼犬，因此立即通報警方。沒想到當警方到場以後，才發現箱中2隻毛茸茸的可愛動物不是小狗，而是才剛出生的黑熊

根據《UNILAD》報導，住在康登郡的威廉姆斯（Cornelius Williams），日前在家門口發現一個箱子，箱中有2隻用運動外套包裹著的小動物，體型小、毛茸茸又惹人憐愛的樣子，讓威廉姆斯以為是被遺棄的幼犬，趕緊聯絡警方。當警察到場後，看到了小小的爪子，便得知牠們根本不是狗，而是一對剛出生的小黑熊，牠們的眼睛甚至還沒打開看過這個世界。

威廉姆斯受訪時說到，起初他並不知道這個箱子裡裝有什麼東西，直到他不斷聽到「嚶...嚶...」的叫聲，才引起他的好奇心。警方也一度因為尖尖的鼻子，以為牠們是袋獾，後來才意識到，原來這是一對小熊。這2隻小熊才約3周大，甚至沒有爬行的能力，卻在這麼幼小的時候被帶離母親的身旁，因此警方決定將牠們轉送至北卡羅萊納州野生動植物資源委員會（North Carolina Wildlife Resources Commission，NCWRC）給專人照顧。

該委員會的公關歐文（Jodie Owen）表示，小熊在這個時期十分依賴母奶，母奶中有小熊必須攝取的成分，而小熊卻在這麼重要的成長時期被迫離開母熊。歐文也說到，一旦小熊具備在野外生存的足夠能力，他們希望能讓小熊回歸牠們真正的家——大自然。

小熊睡得香甜。圖/<a href=unilad" title="小熊睡得香甜。圖/unilad">
小熊睡得香甜。圖/unilad

小熊 黑熊

延伸閱讀

老婦剛檢查出腦癌車卻拋錨在路上 好心老闆見狀做這件事

美軍測試最新「水上無人艇」 網友：怎麼看都像在玩PS4

IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

相關新聞

暖男意外撿毛茸茸「幼犬」 警到場才發現驚人真相

近日，美國北卡羅萊納州的一名男子，在家門口赫然發現遭人遺棄的2隻幼犬，因此立即通報警方。沒想到當警方到場以後，才發現箱中2隻毛茸茸的可愛動物不是小狗，而是才剛出生的黑熊。

公共工程納「小環評」 陸蟹多層保障

墾丁國家公園被學者譽為世界級陸蟹寶地，去年又發現8種新紀錄種，將恆春半島陸蟹種類推升至67種（2種在園區外），但人為開發破壞棲地等因素，使陸蟹面臨數量下降的危機，尤其是造成棲地消失的河川整治工程；研究陸蟹的李政璋說，還好政府前年要求新建公共工程納入如同「小環評」的生態檢核機制，讓陸蟹多了層保障。

墾管處滅蟻作戰 收復陸蟹棲地

墾丁國家公園擁有豐富的陸蟹資源，陸蟹生存面臨棲地受開發破壞、「路殺」和捕抓等人為因素外，近年發現又多了外來入侵的黃狂蟻攻擊；墾管處委託學者林宗岐團隊研究出3種滅蟻方法，其中以放置人工誘引盒最簡便且不傷害環境，「蟻盒」能捕獲蟻后及滿巢黃狂蟻，今年將在蟻群出沒熱區投入300個滅蟻。

流浪狗哪來？野地餵養繁衍是主因

本報日前報導流浪犬造成車禍傷亡，呼籲飼主不可棄養，中華民國寵物公會指出，經調查流浪犬主要來源並非棄養，而是野地餵養的野化族群繁衍，公會憂大量野地無主餵養流浪犬，除造成民眾傷亡，也可能讓犬型狂犬病發生，將出現更大棄養潮，這才是最可怕。

影／廣原小熊5秒爬樹2層樓高 俐落身手影片曝光

國內動物專家都說野外遇到熊千萬別爬樹，這個警告是真的，林務局台東林管處公布一支監視畫面，影片裡是正接受戶外野訓，準備野放...

屏南偏僻海岸驚見死亡鯨豚 專家判定為弗氏海豚幼體

海巡署第8巡防區指揮部接獲民眾通報，指屏東縣滿州鄉出風鼻岸際有隻死亡鯨豚，岸巡隊員今天上午徒步前往搜尋，發現鯨豚已死亡多...

難得一見！成群鯨豚台東富岡港現蹤 釣友：好多隻喔！

台東富岡漁港外海50公尺處今天早上8點多出現一群嬌客「鯨豚」，釣客們看到驚喜連連，有人拍下這難得的影片。釣客說：「第一次...

東南亞穿山甲走私猖獗 20年近90萬隻受害

國際瀕臨絕種野生動植物貿易調查委員會（TRAFFIC）今天表示，過去20年間，據信有近90萬隻穿山甲在東南亞各地遭非法販...

鏟屎官免驚 台大教授：犬貓不會感染武漢肺炎

新冠肺炎防疫期間，人人聞新型冠狀病毒色變，台大教授劉振軒表示，貓狗等寵物不會感染新型冠狀病毒。動物間現有的冠狀病毒疾病也...

柴柴「饅頭」緊盯民眾消毒、量額溫 萌樣連幼童都靠近

每周三下午，黃姓志工會帶著柴犬「饅頭」到台中市松安所服務，受冠狀肺炎疫情升溫，黃女協助洽公民眾乾洗手、量額溫，可愛的「饅...

【動物冷知識】東非4千億蝗蟲大軍蠢蠢欲動 台灣會被入侵嗎？

近日東非地區爆發25年來最嚴重的蝗災，將近4000億的蝗蟲大軍正鋪天蓋地而來，把大片農作吃個精光。 在中國，武漢肺炎疫情尚未平息的現在，如果6、7月還無法控制蝗災肆虐，在印度洋季風作用下，進入中國境內機率很高！ 與此同時，因為中醫記載吃蝗蟲主治肺結核，引起中國網友在蝗災未到就開始討論如何吃蝗蟲，不過蝗蟲真的能吃嗎？

小猴見母誤觸電網身亡 身邊徘徊貼臉道別惹人心疼

印度阿薩姆邦（Assam）一隻雌性金葉猴（Golden Langur）上周三（12日）因誤觸電網死亡，有村民準備處理其遺體時，猴寶寶卻不斷母猴身邊徘徊，多番嘗試「喚醒」媽媽；待至夜深，母猴終由兩名男子用白布包好，妥為安葬。

熱門新聞

全聯搶先賣！台糖酒精擦隨身包首批限貨限量6萬包

退改機票多！投訴每天200件 民航局協調航空業放寬

台北、基隆今明企業送1.5萬片口罩 民眾排長龍讚佛心

獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

實名制配售兒童口罩 衛福部：明起放寬至13歲

東北季風增強！北、東周末有雨　下周三再迎鋒面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。