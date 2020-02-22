暖男意外撿毛茸茸「幼犬」 警到場才發現驚人真相

近日，美國北卡羅萊納州的一名男子，在家門口赫然發現遭人遺棄的2隻幼犬，因此立即通報警方。沒想到當警方到場以後，才發現箱中2隻毛茸茸的可愛動物不是小狗，而是才剛出生的黑熊。

根據《UNILAD》報導，住在康登郡的威廉姆斯（Cornelius Williams），日前在家門口發現一個箱子，箱中有2隻用運動外套包裹著的小動物，體型小、毛茸茸又惹人憐愛的樣子，讓威廉姆斯以為是被遺棄的幼犬，趕緊聯絡警方。當警察到場後，看到了小小的爪子，便得知牠們根本不是狗，而是一對剛出生的小黑熊，牠們的眼睛甚至還沒打開看過這個世界。

威廉姆斯受訪時說到，起初他並不知道這個箱子裡裝有什麼東西，直到他不斷聽到「嚶...嚶...」的叫聲，才引起他的好奇心。警方也一度因為尖尖的鼻子，以為牠們是袋獾，後來才意識到，原來這是一對小熊。這2隻小熊才約3周大，甚至沒有爬行的能力，卻在這麼幼小的時候被帶離母親的身旁，因此警方決定將牠們轉送至北卡羅萊納州野生動植物資源委員會（North Carolina Wildlife Resources Commission，NCWRC）給專人照顧。

該委員會的公關歐文（Jodie Owen）表示，小熊在這個時期十分依賴母奶，母奶中有小熊必須攝取的成分，而小熊卻在這麼重要的成長時期被迫離開母熊。歐文也說到，一旦小熊具備在野外生存的足夠能力，他們希望能讓小熊回歸牠們真正的家——大自然。