影／廣原小熊5秒爬樹2層樓高 俐落身手影片曝光

國內動物專家都說野外遇到熊千萬別爬樹，這個警告是真的，林務局台東林管處公布一支監視畫面，影片裡是正接受戶外野訓，準備野放的台東廣原小熊「姆拉斯」，牠不到五秒鐘，倏地就爬上逾二層樓高樹幹，除非你爬得比熊快比熊高，否則看見熊，千萬別爬樹。

廣原小熊「姆拉斯（Mulas）」去年7月27日誤闖入台東縣海端鄉廣原村，遭到兩隻大狗追獵，情急爬上香蕉樹，躲避大狗攻擊，多名村民出手援助獲救，小熊當時體重3.9公斤，是頭雌熊，廣原村民於是為牠取布農族女子的名字Mulas，有象徵堅忍不拔、刻苦耐勞的精神。

近7個月來，Mulas在台東林管處、農委會台灣特有生物保育中心聯合照養下，適應非常良好，食慾也很旺盛，體重來到了34公斤，今年2月12日上午被利往隱秘的「龍泉野訓場」進行為期3個月野訓，預定5中旬實施野放。

由於野訓場內架設了17支遠紅外線攝影機，可24小時監看Mulas在訓練場的動態，也完整記錄台灣黑熊的生態習性，台東林管處昨天在官方臉書分享Mulas小熊近況，寫下「遇見熊熊時，千萬別爬樹…除非你爬的比Mulas小熊快。」

台東林管處貼文指出，Mulas小熊剛開始因為還在熟悉新環境，行動起來總是小心翼翼的，也不太敢走出叢林。現在Mulas小熊適應非常良好，食慾也很旺盛，體重來到了34公斤，每天都不斷的在探索環境，爬樹的技術越來越純熟，找食物的實力，也大幅提升。

監視畫面裡，Mulas小熊一舉一動都萌翻了，超卡哇伊，而且Mulas超級愛爬樹，一分半鐘的畫面就連爬5棵樹，其中一段錄到Mulas小熊爬樹功夫了得，不到5秘鐘，倏地就爬上逾2層高的樹幹上，唰的一下，就從樹上滑到地面，速度之快，讓人咋舌。