【動物冷知識】東非4千億蝗蟲大軍蠢蠢欲動 台灣會被入侵嗎？

近日東非地區爆發25年來最嚴重的蝗災，將近4000億的蝗蟲大軍正鋪天蓋地而來，把大片農作吃個精光。

在中國，武漢肺炎疫情尚未平息的現在，如果6、7月還無法控制蝗災肆虐，在印度洋季風作用下，進入中國境內機率很高！

與此同時，因為中醫記載吃蝗蟲主治肺結核，引起中國網友在蝗災未到就開始討論如何吃蝗蟲，不過蝗蟲真的能吃嗎？

中醫世家" title=" 圖／擷自中醫世家"> 圖／擷自中醫世家

而如果蝗蟲大軍不幸入侵中國後，下一個危害到的會不會是台灣？

今天帽帽看動物冷知識就帶大家一起探討蝗災冷知識吧～

綠色的保護色，方便蝗蟲躲在草叢裡，不怕被天敵鳥類吃掉唷～

蝗蟲在群居高密度的刺激下，會生成苯乙腈，英文簡稱PAN。PAN是一種嗅覺警告訊號，會使他的天敵鳥類產生強大的排斥性，而當群居蝗蟲受到攻擊時，PAN又能透過CYP305M2轉化為具有劇毒的氰化氫HCN。

所以群居的蝗蟲是有毒的，即使沒有HCN，各國政府也是以噴灑農藥的手段，蝗蟲也漸漸產生耐藥性，所以不要去吃蝗災的蝗蟲，因為他們體內很有可能殘留了許多農藥毒素。

在人類科技文明發展越來越便利的同時，我們也要對地球負起責任，才能讓人類真正的永續發展。

蝗蟲是有本事跨海飛行的，不過沙漠飛蝗所需要的氣候與植被條件在海島型氣候的台灣並不存在，而且台灣現在連東亞飛蝗的蹤跡都不常見了，所以我們警惕，但不需要過度擔心～

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