全身粉紅色太罕見！ 他潛水奇遇全球唯一夢幻生物

深藍大海中還有許多未知的生物等待人去探索，一名常駐在澳大利亞的水底攝影師克里斯汀（Kristian Laine）日前在大堡礁南端的島嶼潛水時，一隻龐然大物出現在自己眼前，是一隻粉紅色的鬼蝠魟，罕見程度5年來只被世人見過約10次，讓攝影師驚呼自己太幸運了。

英國《太陽報》報導，克里斯汀日前到大堡礁南端的艾略特夫人島（Lady Elliot Island）潛水時，拍到世上唯一一隻粉紅色鬼蝠魟。一開始他以為是相機故障，但當天晚上他在用餐的餐廳看到同樣一隻魟魚的照片，他檢查相機功能確認一切正常，才知道自己見到了夢幻生物。

這隻鬼蝠魟名叫「克魯索探長」，靈感來自知名卡通「頑皮豹」裡的兩光探長。2015年第一次被世人發現，5年間只被世人看到不到10次。鬼蝠魟一般呈現黑、白兩色，專家原本認為，粉色魟魚的顏色是因為皮膚反射光線或飲食造成，不過經過簡單檢測，研判這是基因突變造成的結果。