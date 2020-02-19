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小猴見母誤觸電網身亡 身邊徘徊貼臉道別惹人心疼

香港01 / 李福源
母猴觸電網死亡。圖片來源／<a href=每日郵報" title="母猴觸電網死亡。圖片來源／每日郵報">
母猴觸電網死亡。圖片來源／每日郵報

印度阿薩姆邦（Assam）一隻雌性金葉猴（Golden Langur）上周三（12日）因誤觸電網死亡，有村民準備處理其遺體時，猴寶寶卻不斷母猴身邊徘徊，多番嘗試「喚醒」媽媽；待至夜深，母猴終由兩名男子用白布包好，妥為安葬。

網上片段拍到，猴寶寶不斷在媽媽冰冷的身旁徘徊，不時撫摸媽媽，努力嘗試喚醒牠，無奈始終得不到回應；及後猴寶寶將頭貼近媽媽的臉，靜止不動，似在跟媽媽作最後道別。入夜後，兩名男子用白布把母猴的遺體包好，帶走安葬。

不少網民均被猴寶寶的舉動弄哭了，「希望這隻可憐的小寶寶能好好生存下去」、「這實在是一個悲劇」、「看到牠徘徊不去守在媽媽身邊的模樣，我哭了」。

印度經常有野生動物因誤觸電網死亡，動物權益組織「People for Animal Welfare」早前表示，希望當局能拆除在樹林內的電纜，以免類似的悲劇不斷重演。

金葉猴是印度其中一種瀕危的靈長類動物，其毛髮呈金色至鮮奶白色，臉呈黑色，尾巴可長達50厘米，主要是草食性，以果實、葉子、種子、芽及花朵為食物，全球目前僅存約6000隻。

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文章授權轉載自《香港01》

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