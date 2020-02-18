超神秘「龍宮使者」成雙現蹤悠遊 美麗倩影被完美捕捉

日本福井縣的越前漁港，在本月15日午後竟有一對神秘魚類「龍宮使者」來訪，2隻龍宮使者悠遊於湛藍海水中的倩影，被岸邊的釣客捕捉下來。由於龍宮使者屬於深海魚類，要見到牠們非常不容易，這次更一次出現2隻，因此這個畫面可以說是十足珍貴。拍到此畫面的釣客興奮表示：「牠們就像夫妻或戀人一樣，悠哉的在水中漫遊」。

根據《NHK》報導，一名男釣客在日本北陸地區福井縣的越前漁港，拍攝到一對「龍宮使者」的蹤影，該魚生態仍有眾多謎團，這次出現在淺海悠遊是非常珍稀的影像。透過越前松島水族館的確認，這2隻龍宮使者長約3公尺，在越前漁港周圍停留了2個小時才離去。

此魚的日文名「リュウグウノツカイ」，即是中文「龍宮使者」之意，中文學名則為「皇帶魚」，是一種平均身長約3公尺的深海魚類，最長可以到11公尺、最重則可達272公斤。通常棲息在深海的中、上層，很少游到水面上來，因此平常很難看到牠們的蹤跡，歷史上對牠們的紀錄也少之又少，被視為是古代航海者口中相傳的「大海蛇」原型。日本民間流傳，當龍宮使者出現在淺水海域，即代表深海有地殼變動的現象，因此龍宮使者也有著「地震魚」的稱號。

今年1月初，越前海港鄰近的敦賀市也曾發現有1隻龍宮使者在水裡現蹤，但2日後卻有人發現有隻龍宮使者的屍體被浪花拍打到岸上。在2019年的7～9月也曾有5隻龍宮使者出現，不過在這之前，上次有龍宮使者的紀錄是15年以前，究竟為何龍宮使者在近期又頻繁現蹤，有待釐清。