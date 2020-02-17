影／大章魚撲前襲擊GoPro影片曝光 網友：好像恐怖片

海洋動物因為有許多和人類不同的生態習慣，引起許多人熱衷於觀察他們的動作，不過，有時也要小心牠們的反撲。一名日本網友就在利用GoPro觀察章魚行為時遭到「反擊」，被章魚弄壞了攝影機。

這名發生慘劇的網友是來自日本的Umazra，他在漁網中放入GoPro拍攝進入漁網的生物為題材，觀察其行為。影片中可以看見，章魚對於攝影機很有興趣，逐漸以觸手逼近，攝影機也清楚拍攝到章魚的近距離影像，讓人產生彷彿身處恐怖片的錯覺。然而，隨著章魚將攝影機把玩在「掌中」，攝影機最後突然發出滋滋的雜訊聲，陣亡敗退。

投稿的網友表示，因為章魚把GoPro的防水盒打開，導致GoPro壞掉了。根據NiconicoNews的報導，這隻章魚的尺寸約在1.5公斤到2公斤左右，牠用足以扭曲金屬的力量，打開防水盒，弄壞了GoPro。

有網友開玩笑道：「這隻雜魚！」，也有其他網友對於影片做出了感想：「拍到了很讚的影片呢」、「章魚就是這樣吃掉貝類的吧」、「莫名有點色」、「好像恐怖片」